Una ex de Federico de Dinamarca rompe su silencio: le acusa de mandarla a terapia

Mary Donaldson no era del agrado de la reina Margarita de Dinamarca, aunque finalmente cedió ante la evidencia de que su hijo, el ahora rey Federico X, estaba enamorado. También es cierto que sus anteriores romances tampoco gozaron del beneplácito familiar, debido a los escándalos con los que llegaban acompañados. Por ejemplo, fue polémico que iniciase un idilio con Katja Storkholm, modelo de lencería con la que incluso quiso casarse. Pero más ruido ocasionó la sustituta de la maniquí, María Montell, cantante pop de profesión y con la que estuvo un año saliendo, para después romper y llegar Bettina Ödum, quien causó polémica al aparecer en topless en el kiosco rosa danés. Después llegó Mary, a quien conoció en los Juegos Olímpicos de Sídney y, con ella, cierta calma. Nunca la suficiente.

Si mucho revuelo ha causado la entrada en escena de Genoveva Casanova, también lo está haciendo ahora el hecho de que una de sus exnovias haya decidido romper su silencio y culpar a Federico de haberle llevado a terapia por los problemas mentales que le provocó su relación y, especialmente, su ruptura. La que se ha animado a confesar qué sucedió ha sido María Montell, la fémina que logró anidar su corazón en 1997 y hasta acompañarle en algún que otro evento oficial, lo que le situaba en la senda de ser su futurible esposa. Pero la que estaba llamada a ser su suegra no la aceptó y finalmente su relación no continuó. Los motivos los ha puesto por fin sobre la mesa casi 30 años después en una entrevista concedida al podcast ‘112 For Knuste Hjerter’. Sus declaraciones están revolucionando de nuevo Dinamarca.

“Es horrible tener que anunciar delante de todo un país que estás enamorada de alguien, porque todo el mundo quiere opinar”, adelanta la cantante, que se quejaba de cómo “incluso cuando se anuncia una boda, la prensa ya está escribiendo sobre un posible divorcio”. Ella no soportó la presión de su exposición pública al salir con el, por aquel entonces, príncipe Federico, de ahí que fuese ella la que pusiese punto y final a su romance: “Yo no estaba hecha para toda aquella atención. Federico intentó retenerme a su lado el mayor tiempo que pudo, y yo me dejé llevar hasta que me di cuenta de que no podía continuar así”, subraya la artista en su entrevista, donde pone sobre la mesa cómo esto le pasó factura en su salud mental y tuvo que recurrir a la terapia para superarlo.

A sus 55 años y con la distancia que supone el tiempo del dolor experimentado, María Montell se siente ya segura de poder compartir lo sufrido junto a Federico de Dinamarca. Ahora tiene una vida plena, no solo a nivel profesional, sino también en el terreno amoroso, al haber encontrado el amor en el director de cine Tomas Villum Jensen, con el que tiene tres hijos. Con esta serenidad se ha sentado a charlar sobre lo que sucedió, algo que nunca antes quiso compartir en público. Lo hace para dejar claro que ella fue quien decidió romper la relación, aunque lo hizo enamorada de él, por no poder aguantar la presión mediática y el rechazo familiar.

Aun así, María Montell recuerda al ahora rey Federico de Dinamarca como “una de las mejores personas que he conocido. Me alegro mucho por ello. Es parte de mi vida, fueron tiempos fantásticos. He aprendido de todos los hombres con los que he estado, porque me han ayudado a formarme y ser quien soy. Ahora estoy casada, pero todos tenemos una historia”, remataba la cantante, que confiesa que sigue manteniendo contacto con el marido de Mary Donaldson.