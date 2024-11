La infanta Elena, en Málaga con un collar 'olvidado' de la antigua Grecia

La infanta Elena disfruta de una vida tranquila en la que llama pocas veces la atención, tratando de ocupar un discreto segundo plano. No quiere ser protagonista y cede todo el bombo a su hermano, el Rey Felipe VI, así como a su cuñada, la Reina Letizia. Sin embargo, como bien hace también su madre, la Reina Sofía, continúa afrontando actividades en representación de la Corona y que le ha llevado a amadrinar numerosos actos benéficos. Más allá de sus aventuras personales en las que se coloca delante de los focos y es diana de los fotógrafos, también hay otros eventos que realiza en nombre de la Fundación Mapfre en la que trabaja. Así sucedió este fin de semana, cuando el sábado acudió al Real Club Mediterráneo en Málaga para presidir un acto solidario.

Como directora de proyectos de la compañía, la hija del Rey Juan Carlos quiso estar presente en un acto a favor de Aproinla, una asociación que vela por la adaptación de personas con discapacidad al ámbito laboral. Con su presencia ha logrado que la buena causa goce de un mayor altavoz y más personas se solidaricen con su cometido. Algo que remató con un aplaudido discurso durante el almuerzo, al que acudió con un estudiado look coronado por un collar que no pasó, ni mucho menos, desapercibido. Rescató de su armario un traje dos piezas en azul marido, compuesto por un pantalón de corte recto y una blazer entallada. Para completar su look, una blusa de rayas a juego, en blanco y azul marino, con alegres volantes en la zona del pecho. Pero las miradas se iban irremediablemente a su cuello, donde colgaba varios collares, siendo uno el que especialmente el que acaparó toda la atención.

Se trata de un collar firmado por la casa Bulgari y que hacía tiempo que no sacaba a pasear. Desde hace mucho tiempo que permanecía custodiado en su joyero a la espera de que llegase un evento digno de acaparar las miradas. Este sábado, en Málaga, llegó su minuto de gloria. Se trata del modelo Monete, que se lanzó al mercado en la década de los 70 y que la infanta Elena adquirió, como también lo hizo su madre, la Reina Sofía. La duquesa de Lugo lo lució en varias ocasiones en los años 80, también en la boda del heredero de Wurtemberg.

Ahora vuelve a estar en boca de todos, como del experto en joyas reales David Rato, que ha hablado con ‘Vanitatis’ para hacer entender la importancia de esta pieza: “El corazón de las creaciones de Monete son monedas que provienen de las civilizaciones de la antigüedad clásica (Grecia, Roma y Persia). Bulgari tuvo la idea de concederles a dichas monedas una nueva vida, al engarzarlas en magníficas joyas de estilo contemporáneo, realizadas en oro y piedras preciosas”, asegura el experto de ‘Spanish Royal Jewels’.