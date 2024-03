Así ha sido el entierro de Fernando Gómez-Acebo al que ha acudido el Rey Felipe VI en solitario

Después del triste reencuentro de la Familia Real española en el madrileño tanatorio de La Paz de Tres Cantos, donde tuvo lugar la capilla ardiente de Fernando Gómez-Acebo, el Rey Felipe VI ha querido despedirse de su primo y acompañar a sus familiares al entierro que ha tenido lugar este domingo a medio día. Fue el sábado cuando saltó la noticia de que el quinto hijo de la infanta Pilar había fallecido. En el momento fueron numerosos miembros de la Familia Real los que acudieron para darle el último adiós.

Pocas horas después de que tanto la Reina Letizia como el Rey Felipe VI regresaran de la capilla ardiente para homenajear al que fue su primo, ha querido despedirse de nuevo en un entierro que se ha celebrado en la más absoluta de las intimidades, respetando los deseos de la familia. En torno a las 12:30 ha hecho acto de presencia Don Felipe VI para reunirse con sus otros primos Beltrán, Simoneta, Juan y Bruno. Al lugar también se han desplazado algunos de los amigos más cercanos al hijo de la infanta Pilar.

Su llegada ha sido una de las que más ha llamado la atención. A su salida del crematorio ha vuelto a dejar algunas de las anécdotas más sonadas de la jornada. No han sido pocos los ciudadano que han querido pedirle una fotografía al Rey que, a pesar de las circunstancias, no se la ha negado a nadie. Su llegada ha sido algo diferente. En tono serio y sin querer hacer declaraciones a la prensa, el Rey no ocultaba su gesto ahora sin la compañía de la Reina Letizia. Y es que, a pesar de los problemas de salud de Fernando, su muerte ha supuesto un varapalo para toda la familia que vive uno de sus días más complicados.

Entierro de Fernando Gómez-Acebo, primo del rey Felipe SERGIO PEREZ Agencia EFE

En el crematorio donde se han reunido apenas 20 personas muy cercanas al hijo de la infanta Pilar y sobrino de Don Juan Carlos I, ha destacado la figura del Rey Felipe VI. Durante este último adiós, tanto su hermano Juan como su hermana Simoneta Gómez- Acebo se han roto en este día que ha llegado demasiado pronto después de que Fernando estuviera ingresado en el hospital desde el pasado lunes.

Entierro de Fernando Gómez-Acebo, primo del rey Felipe SERGIO PEREZ Agencia EFE

Lo que ha muchos ha sorprendido por el contrario ha sido la sonada ausencia de la Reina Letizia este domingo. Y es que la relación entre Don Felipe VI y la familia Gómez-Acebo es muy estrecha, el sábado se le pudo ver una actitud de cariño y apoyo hacia su prima Simoneta. Según recogieron diversos medios, el viernes 1 de marzo, nada más conocer la noticia, el Monarca acudió rápidamente al hospital en compañía de la Reina Sofía, pero en esta ocasión no hubo ni rastro de su esposa.

El primero en llegar a la jornada más complicada ha sido Beltrán Gómez-Acebo y su esposa, Andrea Pascual, quienes se han dejado ver con rostro cabiz bajo y muy superados por las circunstancias. Tampoco han faltado algunos de los amigos más cercanos a Fernando, como Nicolás Vallejo-Nágera o el cantante Antonio Carmona, que ha acudido acompañado de su esposa, María Orellana.