Irene de Grecia reaparece en silla de ruedas: preocupación por su estado de salud

La hermana de la Reina Sofía, Irene de Grecia, ha vuelto a dar buena cuenta de su empeoramiento de salud en su última aparición pública. La preocupación es creciente sobre su estado, después de dejarse ver en público en silla de ruedas, dejando en shock a muchos de los presentes. Especialmente por su férreo compromiso con su hermana, a quien acompañó durante la inauguración de la exposición ‘Picasso en Creta: La alegría de vivir’, que tuvo lugar este viernes en el Museo de la Antigua Eleuterna de la isla de Creta. Una nueva oportunidad para demostrar que son inseparables, a pesar de que la salud no les esté acompañando.

Reina Sofía. @casareal.es

La propia Reina Sofía sufrió un revés médico el pasado mes de abril cuando tuvo que ser ingresada a consecuencia de una infección, siendo esta la primera vez que acudía a un centro médico después de décadas. Sí que había acudido a hospitales durante este tiempo, pero siempre para acompañar a sus familiares, pero nunca antes por sus propios problemas de salud, lo que supuso una gran preocupación popular. La misma que ahora centra su interés en su hermana Irene, que no se separa de ella, aunque para ello tenga que necesitar una silla de ruedas para hacerle compañía durante su último plan cultural en Creta.

Un deterioro físico que no ha pasado inadvertido para nadie y del que, por el momento, no se han ofrecido mayores explicaciones, al tratarse de un miembro colateral de la Familia Real, sin representación institucional, por lo que desde la Casa se reservan todos los detalles en la más estricta intimidad. Su rostro también evidenciaba que no se encuentra en su mejor momento, mientras que su hermana Sofía hacía acto de presencia en el museo con la más amplia de sus sonrisas. Le ayudaba una amiga, encargada de empujar la silla de ruedas en la que Irene de Grecia acudió al evento.

Desde hace unos meses se ha venido comentando que Irene de Grecia sufre “el mal del olvido”, de ahí el deseo de la Reina Sofía de permanecer en todo momento al lado de su hermana. Sabe que estar rodeada de sus seres queridos y personas que pueda reconocer es primordial para su tranquilidad y buena evolución, pese a que esta afección no tenga mejoría y, como señalan desde la revista Lecturas, “se le están borrando los recuerdos”.