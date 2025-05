Jorge Bárcenas excusa su mala actitud al lado de Victoria Federica y desvela cómo es su vínculo ahora

Jorge Bárcenas es una de las exparejas más populares y mediáticas de Victoria Federica de Marichalar. No es para menos, pues mantuvieron una intensa relación a lo largo de tres años, donde dieron mucho contenido a los medios y jugosos titulares. No se escondían, presumían de su vínculo e incluso paseaban su noviazgo por saraos, photocalls y alfombras rojas. Pero en 2022 la pareja decidió tomar caminos por separado y desde entonces el Dj ha preferido guardar silencio sobre la que es, aún a día de hoy, una de las mujeres más importantes en su vida.

Así lo reconoce el ex de la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar. Lo hace en conversación con ‘TardeAR’, que ha tenido acceso a unas declaraciones suyas ofrecidas este jueves durante la tercera edición de los encuentros Dial Unicxs por la Esclerosis Múltiple. La música y el carácter benéfico del acto animó al joven a relajarse y hablar sin reparos sobre la importancia de la influencer en su vida. También ofrece una excusa para explicar por qué se comportaba como lo hacía con la prensa en aquella etapa dorada.

Jorge Bárcenas se sincera sobre Victoria Federica

Son varias las polémicas que protagonizó al lado de su pareja y el revuelo copó numerosos titulares. Ahora Jorge Bárcenas no tiene reparos en echar la vista atrás y recordar aquellos años en los que las cámaras le perseguían y los micrófonos trataban de robarle unas jugosas declaraciones. Ahora no tiene tanto reparo en caer en la tentación de hablar, especialmente para excusar su actitud del pasado.

Victoria Federica y Jaime Bárcenas GTRES

“Cuando no depende solo de mí, sino que al final es una persona con la que vas, muchas veces no te quieres meter donde no te llaman. Y eso me pasaba muchas veces con ella. Si ella no quería, no iba a ser yo el súper majo”, reconoce con sinceridad. Ahora está más tranquilo al enfrentarse a las preguntas de los periodistas y no se tensa al ver que se le acerca una cámara y no lo esconde: “Ahora que depende únicamente de mí, yo soy súper educado”.

Podría parecer un reproche velado a Victoria Federica, pero no lo es. Al menos así lo quiere dejar claro Jorge Bárcenas al responder la siguiente cuestión, sobre cómo es su relación actual con la sobrina influencer de los Reyes Felipe VI y Letizia. Sentencia que entre ellos hay una “buena relación”. El recuerdo es positivo y su balance a la hora de analizar lo que vivió a su lado no puede ser mejor: “Hemos pasado unos años maravillosos y me alegro de todo lo feliz que sea, ojalá le vaya todo fenomenal”, zanja con la cuestión que le devuelve a los titulares.