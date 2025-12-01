Marius Borg se va de palacio a dos meses de su juicio: alquila una casa y preocupa a sus nuevos vecinos

El joven Marius Borg Høiby -hijastro del heredero al trono de Noruega- está en el ojo del huracán: la Fiscalía ha presentado contra él una acusación formal de 32 delitos. Entre esos cargos se incluyen cuatro presuntas violaciones a mujeres (algunas mientras dormían), múltiples episodios de violencia doméstica, agresiones físicas, amenazas de muerte, daños materiales, y varios abusos relacionados con sus relaciones íntimas. Además, lo acusan de grabar imágenes íntimas sin consentimiento, violar órdenes de alejamiento, y cometer infracciones de tráfico.

El caso ha desatado una tormenta mediática porque golpea directamente a la reputación de la familia real noruega, aunque legalmente Marius no tiene un título oficial ni cargo público. Aunque él rechaza la mayoría de las acusaciones -sobre todo las más graves- su juicio está fijado para principios de 2026, y de ser declarado culpable podría enfrentar hasta 10 años de prisión.

Un escándalo sin precedentes que ha salpicado al futuro rey de Noruega y ante el que la Corona ha tomado la decisión de tomar una clara distancia. Amparándose en que Borg no tiene nada que ver con la Casa Real ni forma parte de la línea de sucesión -es hijo de la princesa Mette-Marit, fruto de una relación anterior a su matrimonio con el príncipe Haakon-, corren un tupido velo y se desmarcan del joven problemático.

Tanto es así que, tal y como ha confirmado el diario noruego Se og Hør, Borg ya no vive en el palacio de Skaugum, la residencia oficial de la familia real. En la finca de varias hectáreas de terreno contaba con su propia vivienda, en cuyo sótano se habría producido uno de los abusos de los que se le acusa durante una de sus fiestas. Una mancha de la que la Corona ha querido desmarcarse, invitando amablemente a Marius a buscar alojamiento en otra casa.

Ahora, el hijo de la princesa Mette-Marit vive de alquiler en el distrito Frogner de Oslo, donde se encuentran la mayoría de embajadas y casas de lujo. Una zona muy acomodada de la capital noruega que Marius acaban de convertir en su hogar y que le distancia, al menos públicamente, de la familia real, incluida su madre y sus hermanos, los príncipes Sverre Magnus e Ingrid Alexandra de Noruega.

Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega Gtres

Pero lo que parecía una solución a la polémica ha generado una nueva controversia, puesto que su mudanza a este exclusivo barrio de Oslo ha despertado interrogantes entre la población. El precio de alquilar un piso en la zona se sitúa entre 30.000 y 50.000 coronas mensuales, es decir, entre 2.550 y 4.252 euros. Sin empleo conocido, el joven de 28 años vive de una asignación regular que le entrega la princesa Mette-Marit. En una declaración ante la policía el año pasado, contó que percibía 20.000 coronas noruegas (1.715 euros). Con problemas económicos, Marius añadió que su madre a veces se hacía cargo de algunas de sus compras, y ahora parece que también costea su alquiler.

Además, los vecinos del barrio no parecen estar muy contentos con la llegada de Marius a sus calles. La comunidad se caracteriza por sus espacios exclusivos como piscina, sauna y áreas deportivas, un entorno pensado para vivir sin sobresaltos. Esa calma es precisamente uno de los aspectos más apreciados por quienes viven allí. Por ello, algunos han manifestado de inmediato su inquietud al saber que el hijastro del príncipe heredero Haakon se instalaría en el edificio. Tienen miedo de que puedan celebrarse “fiestas molestas” que alteren la tranquilidad de Frogner.