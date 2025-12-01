Anita Matamoros desvela el secreto que guarda su cuñada Marina en plena lucha

No están siendo meses sencillos para la familia de Makoke. La colaboradora canceló su boda prevista para este verano con su novio Gonzalo, para anunciar que la vida le obligaba a velar por un ser querido. Después se desveló que era su nuera, Marina Romero, mujer de Javier Tudela, la que atravesaba por un momento médico muy delicado, por el que toda la familia se ha volcado de lleno. Incluso Anita Matamoros sigue muy de cerca la última hora de sus seres querido, a pesar de que sus compromisos profesionales la mantienen siempre de un lado a otro. Ha sido precisamente en uno de estos instantes en los que hemos podido hablar con ella y descubrir cómo se encuentra su cuñada, así como el resto de miembros del clan.

La hija de Kiko Matamoros y Makoke ha acudido a un acto público en el que se ha enfrentado a las preguntas de los reporteros. Se han interesado por conocer sus planes para estas Navidades, donde ella ha destacado que en estos momentos difíciles para todos prefiere conformarse con estar “en familia y tranquila”. Así, en Nochebuena estará con su madre en Córdoba, mientras que Navidad estará en Zaragoza con la familia de su novio y el Fin de Año lo pasará ya en Madrid con amigos. Lo tiene todo organizado ya, pero siempre con un hueco en su mente y en su agenda para estar junto a su cuñada Marina en su batalla por la salud.

Anita Matamoros y la enfermedad de Marina

La familia ha preferido no poner nombre al mal al que se enfrenta la madre de los hijos de Javier Tudela. Han respetado su deseo de llevarlo de manera discreta, pero la preocupación reinante les obliga a explicar de vez en cuando cómo se encuentra y cómo sobrelleva la batalla. Así lo ha hecho ahora Anita Matamoros al valorar su año como “bastante increíble”, aunque haya afrontado “momentos complicados”: “Es lo que tiene crecer, te acercas más a enfrentarte a problemas complicados. Son cosas que se saben ya”.

Javier Tudela y Marina Romero Gtres

Anita quiere ofrecer normalidad en la situación de su cuñada en medio de su lucha por recuperar la salud y dejar la enfermedad atrás. Algo para lo que no solo es clave el trabajo de los médicos, sino también el apoyo de su entorno y su propio estado anímico. Así, se alegra de que su cuñada haya decidido retomar un proyecto profesional que tuvo que aparcar por cuestiones de salud. Uno al que dedicó mucho tiempo, esfuerzo e ilusión, pero que no pudo salir adelante hasta ahora que ha decidido rescatarlo y apostar de lleno por él.

Según su cuñada, se trata de una marca de ropa y juguetes para bebés: “Ayer fui a verla y estaba ordenando las cositas. Te ayuda a distraerte, a estar con la cabeza en otras cosas, tener la mente enfocada en cosas que te ayudan a estar mejor”, se alegra de que Marina vuelva al trabajo y especialmente con tanta ilusión como lo ha hecho ella con su proyecto. Anita Matamoros le apoya en todo, especialmente porque antes de ser su cuñada y salir con Javier Tudela, ya era su amiga, incluso como una hermana, como ella subraya.

Toda la familia la adora, como así piensa también la suegra, Makoke. La colaboradora aparcó sus planes de boda con Gonzalo por estar al lado de su nuera. Sobre la relación tan bonita que tiene su madre con Gonzalo ha hablado también Anita Matamoros: “Mi madre no puede estar más enamorada, me derrito con ella, la verdad. Se expresan igual, son igual de activos, son iguales, no sé cómo se soportan. Yo también estoy en este amor, casi dos años, seguimos en una etapa muy guay. El secreto es alimentarlo a diario. Johny y yo seguimos teniendo citas, no nos vamos a dormir enfadados y valoramos los momentos juntos”.