El lado más personal de Guillermo Francella y Javier Veiga: los 'feroces' actores que visitan esta noche 'El Hormiguero'

Aunque de generaciones y estilos distintos, Guillermo Francella y Javier Veiga han sabido converger en la película 'Playa de Lobos', prevista a estrenarse este 5 de diciembre. Esta noche, ambos visitarán 'El Hormiguero', un encuentro que promete mostrar no solo su lado profesional, sino también la faceta más personal de ambos, lejos de los reflectores del cine y la televisión.

Más allá del estreno y de los aplausos, hay historias de vida que marcan a cada uno. Francella, veterano del cine y la televisión argentina, y Veiga, actor y director español, comparten la capacidad de mantener su intimidad mientras construyen carreras sólidas y reconocidas. Por ello, hemos querido conocer su lado más personal de cara a la llegada de su largometraje.

Pasión y raíces

Nacido en Buenos Aires en 1955, Guillermo Francella creció en una familia estable y sencilla. Siempre se rodeó de un entorno que valoraba el esfuerzo y la humildad. Antes de dedicarse por completo a la actuación, probó con estudios de periodismo y trabajos modestos, pero la vocación por la interpretación terminó por imponerse.

En lo personal, Francella construyó un núcleo familiar sólido. Estuvo casado con María Inés Breña y tiene dos hijos, Nicolás y Johanna, quienes también siguieron la senda artística. Para él, la actuación sigue siendo un motor constante, y mantiene la emoción del primer día en cada proyecto que emprende, combinando pasión y disciplina con un perfil discreto y cercano.

Talento y compromiso

Javier Veiga, nacido en O Grove (Pontevedra) en 1973, inició su camino en la arquitectura, pero pronto descubrió que su verdadera vocación estaba en el teatro y la interpretación. Se formó en Madrid y fundó su propia compañía, Teatro Impar, donde dirigió y protagonizó numerosas obras, consolidando una carrera versátil que abarca cine, televisión y teatro.

Además de su trayectoria artística, Veiga construyó una vida personal discreta junto a la actriz Marta Hazas. Casados desde 2016, la pareja ha sabido equilibrar su trabajo con la vida privada, manteniendo una presencia pública medida. Con 'Playa de Lobos', Veiga se muestra también como guionista y director, reafirmando su compromiso con contar historias que van más allá de su propio nombre.