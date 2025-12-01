El obstáculo que impide a Joaquín Prat casarse con su novia y que está a punto de zanjar

Joaquín Prat no es muy dado a hacer declaraciones sobre su vida íntima, pero también ha aprendido por su trabajo que poner muros a los paparazzi es llamar también su atención. Cuando más se esconda y más blinde su privacidad, más interés generará en el público. De ahí que no tenga reparo en soltar alguna que otra píldora para que sus fieles sepan que está bien y no hagan más preguntas. Eso se lo recomendó la semana pasada a su compañera Gemma Camacho, para animarla a hablar de su incipiente romance con Cayetano Rivera. Ella no ha entrado mucho al trapo, pero el presentador sí que emplea esta estrategia.

Así lo ha hecho ahora en su última aparición pública, donde ha confesado sus ganas de contraer matrimonio con su novia y también cuándo tiene pensado dar el decisivo paso. Algo que no parece más pronto que tarde, pues entre en los planes inmediatos de los enamorados, aunque aún hay un obstáculo que les dificulta formalizar su relación y unir sus nombres en el Registro Civil. Y es que considera que ha encontrado la persona adecuada con la que compartir sus días, pero tiene el sueño de envejecer a su lado siendo el marido de Alexia Pla. ¿Qué se lo impide? Según él, una cuestión religiosa.

Joaquín Prat quiere casarse con Alexia Pla, pero…

El presentador de ‘El tiempo justo’ ha dejado muy claro en muchas ocasiones lo enamorado que está de su novia. La conoció en el verano de 2022 y desde entonces ha dejado varias píldoras románticas y ha hecho declaraciones que apuntan a que es la mujer de su vida. Pero también quiere que quede constancia más allá del universo viral o el mediático. Especialmente quiere dar pasos para que sea legal y, sobre todo, bendecido ante Dios, de ahí que aún no haya dado el paso de pronunciar sus votos y unirse en matrimonio con su amada.

Alexia Pla es “la mejor persona que he conocido”, en boca del que está llamado a ser su marido. Ellos ya han hablado en la intimidad de boda y es un plan que tienen en firme cumplir. Pero para ello deben cumplirse antes otros hitos en los que poco o nada tienen que hacer, más que esperar. Su deseo sería dar el ‘sí, quiero’ ya mismo, pero no tiene fecha señalada en el calendario, como así explica a sus compañeros de Telecinco.

“No hay fecha, tengo intención, la intención es lo único que tenemos los dos y cuando me den la nulidad habrá boda. Lo tenemos claro, somos creyentes y queremos casarnos por la Iglesia cuando me den la nulidad los del tribunal eclesiástico”, confesaba al fin el motivo de tanta demora en su paso por el altar. Joaquín Prat y Alexia Pla se convertirán algún día en marido y mujer, lo tienen claro, pero para eso debe disolverse antes el matrimonio del presentador con Yolanda Bravo en 2010”. Ya ha presentado lo necesario para que el tribunal eclesiástico le abra camino de nuevo al altar, esta vez con la intención de que sea definitivo.