Tatiana Blatnik se sincera sobre su divorcio con el príncipe Nicolás de Grecia: "He tenido momentos de soledad"

Tatiana Blatnik ha concedido una de sus entrevistas más personales para la revista "Vogue". Un año y medios después de su divorcio con Nicolás de Grecia, la venezolana se ha sincerado sobre su ruptura con el sobrino de la reina Sofía. En febrero de este año, el príncipe volvió a pasar por el altar junto a Chrysi Vardinogiannis.

Su matrimonio con Nicolás, un capítulo cerrado

Tal y como ha asegurado Tatiana, su divorcio es una parte de su "vida personal que está cerrada". Sobre la decisión de quedarse a vivir en Grecia tras su ruptura con Nicolás, hijo de los reyes Constantino y Ana María, Blatnik ha sido muy clara: "Quedarme fue el siguiente paso natural. Y lo sigue siendo. Amo Grecia y a la gente que me recibió con tanta generosidad. Ahora quiero devolver algo, honrar el amor, la aceptación y la inspiración que he recibido".

El príncipe Nicolás de Grecia y Tatiana Blatnik Gtres

"He tenido momentos de soledad, momentos en los que no me sentía bien conmigo misma, cómoda con mi cuerpo. Pero cada experiencia, difícil o hermosa, me ha acercado a quien soy hoy. Y ahora me siento más fuerte, más tranquila y más agradecida que nunca", ha confesado Tatiana sobre estos últimos meses y el buen momento en el que se encuentra ahora.

Discreción y respeto

Si algo ha caracterizado a Tatiana Blatnik ha sido la discreción con la que ha llevado su divorcio con el príncipe Nicolás. Después de 14 años de matrimonio, la Casa Real griega anunciaba a través de un comunicado la separación de la pareja. "Ambos expresan la dificultad de esta decisión, el profundo aprecio y respeto que se tienen, pero también el amor con el que han caminado todos estos años", rezaba el escrito.

A pesar de tomar caminos separados, la venezolana no ha dado muchas declaraciones sobre su separación por el profundo respeto que le tenía al rey Constantino y la reina Ana María, a los que siempre ha considerado como sus padres.