La Reina Sofía se va de cumpleaños con su familia en pleno centro de Madrid

Carlos Zurita alcanzó este jueves 9 de octubre los 82 años, una fecha muy señalada que quiso celebrar con sus más allegados. El cuñado del Rey Juan Carlos invitó a comer a su familia a un conocido restaurante de Madrid, una cita a la que acudieron su esposa, la Infanta Margarita; sus hijos, María y Alfonso Zurita; su nieto, el pequeño Carlitos; y la Reina Sofía, muy unida a ellos.

El encuentro duró más de una hora y la madre del Rey Felipe VI fue la primera en abandonar el restaurante. A la salida protagonizó un momento de lo más emotivo con el pequeño Carlitos, con quien charló antes de despedirse con una caricia en la cara. Un gesto que demuestra lo unida que la Reina Sofía está a su familia política.

Lo cierto es que esta semana ha sido de lo más ajetreada para la Reina Sofía, quien también se dejó ver el miércoles en el Real Casino de Madrid para presidir los Premios Sociales de la Fundación Mapfre. Allí coincidió con su hija mayor la Infanta Elena, directora de proyectos sociales y culturales de la fundación, a quien saludó con dos cálidos besos antes de acceder al espacio.

Además, el pasado domingo 5 de octubre, la Infanta Elena y la Infanta Cristina reaparecieron juntas en un acto público tras más de una década sin hacerlo, durante el Homenaje a la Bandera en Torrejón de Ardoz.

Las infantas Elena y Cristina, juntas, asisten al fin de las fiestas patronales de Torrejón de Ardoz José Ramón Guisado Europa Press

La ocasión estaba cargada de simbolismo: ambas hermanas desfilaron junto a autoridades locales, mostraron sonrisas y gestos de complicidad, y sacaron partido tanto del momento solemne del izado de la bandera como del ambiente festivo de las fiestas patronales.

Aunque no fue un acto oficial ni formaba parte de la agenda de la Corona, su participación conjunta ha sido interpretada por muchos expertos en realeza como un gesto de reconciliación familiar y una señal de unidad dentro de la Casa Real española.

Después de años marcados por tensiones públicas, distanciamientos mediáticos (como el caso Nóos que involucró a Cristina) y retiradas parciales de la vida institucional, la presencia compartida de Elena y Cristina en este tipo de actos sugiere una voluntad de retomar cierta normalidad en sus apariciones oficiales, aunque sea de forma discreta y muy medida.