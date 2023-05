Kiosco: Irene Urdangarin, Joaquín Prat, Makoke y Belén Esteban, protagonistas de las revistas del corazón

El próximo 5 de junio, Irene Urdangarin alcanza la mayoría de edad. La revista "¡Hola!" publica imágenes en exclusiva en las que se aprecia el espectacular cambio de la hija menor de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. A partir de la próxima semana, la pareja podrá presentar ya la demanda de divorcio de mutuo acuerdo.

Tamara Falcó sigue ocupando espacio en las portadas del "cuore". La marquesa de Griñon y Wes Gordon, el diseñador de su vestido de novia y director creativo de Carolina Herrera, hablan co "¡Hola!" tras la primera prueba en Nueva York.

Primeras imágenes que confirman la relación del piloto de Aston Martin, Fernando Alonso y la periodista de Fórmula 1 de DAZN, Melissa Jiménez. Según ha podido saber "¡Hola!", llevan juntos cerca de dos meses. El piloto ha ido a visitarla a la zona de Sitges, donde ella se instaló a principios de año con sus hijos, y conoce a su familia.

Raquel Perera, ex pareja de Alejandro Sanz, acaba de publicar su libro "Para que no te olvides", una "carta" de amor a sus hijos en la que narra la historia de su catarsis y su liberación personal. "Alejandro Sanz ha sido un gran amor en mi vida y siempre le voy a desear lo mejor. Él sabe que cuenta conmigo en lo que yo pueda ayudar. Mi relación con el padre de mis hijos fue muy importante a nivel personal y a nivel mujer", revela.

En "Semana", Joaquín Prat, cada día más enamorado de Alexia Pla

El presentador está viviendo una segunda juventud al lado de Alexia, con quien ha vuelto a encontrar el amor.

Iker Casillasy Michaela Sorle disfrutaron de una cena romántica en un conocido restaurante de Madrid y después se trasladaron al domicilio del exfutbolista. En el nuevo número de "Semana" descubrirás quién es la mujer que ha conquistado al ex de Sara Carbonero.

Makokerecibe a "Lecturas" en la mansión de su ex, Javier Tudela: “Espero que Kiko Matamoros no mienta esta vez”. La colaboradora de televisión ha retomado el contacto con el padre de su hijo Javi, que le dará un segundo nieto. A pocos días del enlace de Kiko Matamoros, la malagueña dice: "Ahora que se casa por la iglesia espero que le vaya mejor y que no mienta". Además, Marta López Álamo, la novia de Kiko, descubre su vestido de novia.

En "Diez Minutos", Belén Esteban revela sus planes de futuro tras el fin de "Sálvame" y avisa: "Yo la tele no la voy a dejar".