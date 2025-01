Meghan Markle anuncia devastada la muerte de su pequeño Guy: "He llorado demasiado"

Tras años de parón, Meghan Markle se ha propuesto este 2025 retomar su actividad en redes sociales como parte de su estrategia de regreso paulatino a la vida pública. En lo que llevamos de año, ya ha publicado tres nuevos post en su cuenta oficial de Instagram, donde ya acumula casi un millón y medio de seguidores.

Aunque sus primeras publicaciones han estado centradas en anunciar sus proyectos laborales, como su nuevo programa de cocina para Netflix, su último post ha resultado ser de lo más lacrimógeno. Devastada, la duques de Sussex acaba de anunciar la pérdida de su pequeño Guy, un perro que ha sido uno de los pilares fundamentales de su vida desde que lo adoptó.

“En 2015, adopté un beagle de un refugio de perros en Canadá. Había estado en un refugio horrible en Kentucky y le dieron unos días de vida. Lo abalancé... y me enamoré. Se referían a él como 'el pequeño' porque era tan pequeño y frágil, así que lo llamé Guy. Y era el mejor chico que cualquier chica podría haber pedido”, comienza recordando Markle junto a una recopilación de imágenes en las que aparecen ella y el can.

“Los que me seguían en Instagram desde hacía tiempo vieron mucho de él -y en The Tig (su cuenta secundaria de estilo de vida) también-. Él estuvo conmigo en ‘Suits’, cuando me comprometí, (y luego me casé), cuando me convertí en madre... estuvo conmigo para todo: la tranquilidad, el caos, la calma, el consuelo. Sufrió un terrible accidente poco antes de que me mudara al Reino Unido, que le hizo someterse a cirugías durante varios meses y sin poder salir de la clínica. Los médicos dijeron que nunca volvería a caminar, pero el doctor Noel Fitzpatrick dijo que podía hacerlo. H (el príncipe Harry) y yo condujimos tarde por la noche, después de muchas horas, para poder ver a Guy mientras se recuperaba en Surrey durante meses y meses”, añade Markle sobre lo importante que también fue para el duque de Sussex su mascota.

Guy aparece en algunos episodios de “Con amor, Meghan”, el nuevo programa de cocina de la duquesa de Sussex para Netflix, y por eso quiere hacer entender a los espectadores lo importante que era para ella: “Espero que entendáis lo devastada que estoy por su pérdida. Creo que vosotros también podréis enamoraros un poquito de él”.

Completamente rota, añade: “He llorado demasiadas lágrimas para contarlas, el tipo de lágrimas que te hacen meterte en la ducha con la esperanza absurda de que el agua corriente en tu cara, de alguna manera, te haga no sentirlas, o fingir que no están allí. Pero están. Y eso está bien también”.