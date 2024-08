Todas las polémicas familiares que deslucen la boda de Marta Luisa de Noruega

Quedan poco más de tres semanas para que la Familia Real noruega se vaya de boda, y el panorama en palacio es de todo menos tranquilo. El próximo 31 de agosto se darán el «sí, quiero» la princesa Marta Luisa de Noruega y el chamán Durek Verrett, una unión que la opinión pública no ve con buenos ojos desde sus inicios en 2019, en parte por las descabelladas teorías del escritor estadounidense. Entre otras convicciones nada convencionales, el yerno del Rey Harald V cree en las vidas pasadas y asegura que él mismo fue un faraón del Antiguo Egipto.

Una filosofía de vida que a nadie debería preocupar si no fuera porque hace un negocio de ella. Verrett aboga por la medicina alternativa, y durante la pandemia de coronavirus que provocó millones de muertes en todo el mundo aseguró tener la clave de la sanación: una medalla con una «tecnología espiritual avanzada». Incluso el secretario de Estado del Ministerio de Saalud y Bienestar de Noruega, Ole Henrik Krat Bjørkholt, tuvo que responder a la polémica y no dudó en tachar de «estafador peligroso» al prometido de la princesa.

Con todo y con eso, Marta Luisa de Noruega quiso llegar hasta el final en su relación con Verrett y renunció a sus funciones oficiales en 2022 para que la Corona no pudiera interferir en su amor. Desde entonces no representa a la Casa Real en ningún acto oficial, pero conserva el título de princesa y la suya será, por ende, una boda real.

La princesa Marta Luisa de Noruega participará en un reality show Getty images

Lejos de la fascinación que suele rodear este tipo de enlaces, se tratará de unas nupcias empañadas por la polémica, y no solo la relativa al controvertido Verret –que ese día se convertirá oficialmente en familia del Rey Harald V–, sino que el hijo de la princesa Mette-Marit, esposa del heredero Haakon Magnus, también amenaza la paz familiar.

Se trata de Marius Borg, al que la princesa tuvo con su exmarido, Morten Borg, antes de conocer al príncipe Haakon. El joven de 27 años se ha ganado a pulso la imagen de «chico malo» por su comportamiento rebelde y las controversias que manchan su historial, pero su última «hazaña» ha sobrepasado todos los límites.

La princesa Mette-Marit con su hijo Marius Borg Instagram

Tal y como informan los principales medios noruegos, fue detenido por la policía durante la noche del 1 al 2 de agosto tras protagonizar un «episodio violento» contra una mujer de 20 años cuya identidad, de momento, se desconoce. La denunciante asegura que fue atacada «física y psicológicamente» en un apartamento de Oslo, y el hijo de Mette-Marit huyó después de que ella pusiera en conocimiento de las autoridades la supuesta agresión, aunque fue interceptado pocas calles más allá de la vivienda. Borg pasó más de 30 horas detenido por la policía, que finalmente le dejó en libertad con cargos y a la espera de una citación judicial este lunes 5 de agosto.

El suceso ha conmocionado no solo a la opinión pública noruega, sino a la mismísima Casa Real, puesto que se enfrenta ahora a un escándalo sin precedentes. Por más que Marius no tenga títulos o derechos dinásticos, no hay que olvidar que se trata del primogénito de la futura reina, y su detención, sumada a las polémicas ya mencionadas del chamán Verret, ha llevado a buena parte del país a preguntarse qué tipo de imagen está dando una familia cuyo comportamiento se espera ejemplar.

Haakon de Noruega, sin Mette-Marit en los Juegos Olímpicos de París Gtres

Tanta ha sido la controversia suscitada que la princesa Mette-Marit ha tenido que cancelar su agenda oficial a última hora. Se esperaba que acudiera, como el resto de «royals» europeos, a los Juegos Olímpicos de París este 6 de agosto, pero finalmente fue Haakon el único que el lunes se dejó ver por la capital francesa, completamente ajeno a las aventuras y desventuras de su hijastro.

Menos fácil lo tendrá la princesa Mette-Marit para librarse de acudir a la boda de su cuñada el próximo 31 de agosto, y teniendo en cuenta la que tienen encima, parece que las miradas estarán puestas en todo menos en el vestido de la novia.