El príncipe Guillermo y Catalina: el relevo silencioso hacia el trono británico

Aunque a muchos les gusta llamar «Kate» a Catalina, lo cierto es que debemos traducir los nombres de pila de la realeza: no llamábamos Elizabeth a su suegra ni Philip a su suegro, sino Isabel II y Felipe, duque de Edimburgo, y así sucesivamente. Tampoco entiendo por qué se le llama machaconamente «Kate Middleton» cuando ya es princesa de Gales. Pues bien, los príncipes Guillermo y Catalina, como es propio en una institución hereditaria, calientan ya musculatura monárquica. Esa «educazione al ruolo» –en palabras de Domenico Fisichella– es decir, prepararse desde mucho tiempo atrás para el papel que van a desempeñar, es una de las virtudes del principio hereditario de las monarquías.

Nuevo hogar

Los príncipes de Gales ya han manifestado ideas propias respecto a temas relevantes como es el lugar donde van a vivir: desde 2022, y tras su renovación en 2015, han habitado en Adelaide Cottage, cerca del castillo de Windsor, construida para la reina Adelaida, nacida princesa de Sajonia-Meiningen, esposa del rey Guillermo IV. Ahora han decidido que su nueva residencia va a ser Forest Lodge, una bonita mansión en Windsor Great Park, cuyo coste de alquiler, renovación y traslado pagarán de su bolsillo. Se prevé que conserven Anmer Hall, en Norfolk, que les regaló la reina Isabel II, después de estar muchos años arrendada a los Duques de Kent, y que está muy cerca de Sandringham House. Se ha dicho que, una vez rey, no vivirá ni en el palacio de Buckingham ni en el castillo de Windsor. Sea como sea, ambas residencias seguirán siendo usadas por los reyes para actos y banquetes oficiales, recepciones a monarcas y otros Jefes de Estado, ceremonias de la Orden de la Jarretera –en la capilla de San Jorge de Windsor–…

La salud del rey Carlos III se ha ido deteriorando progresivamente. Fue diagnosticado de una enfermedad neoplásica a principios de 2024 y desde entonces libra una batalla contra ella. Su reciente declaración de «hago todo lo que puedo», el hecho de que se le haya visto ya apoyado en un bastón, que su hijo Harry admitiera su deseo de reconciliarse con su padre ante la incertidumbre del tiempo que le pueda quedar, o que en marzo pasado tuviera que ser atendido nuevamente en el hospital por efectos secundarios temporales de su tratamiento, han supuesto una llamada de atención ante la posibilidad de que el príncipe Guillermo deba tener que asumir la Corona en un plazo indeterminado pero más cercano de lo que se quisiera.

Futuros reyes

El que un día será Guillermo V, y que hoy, además de príncipe de Gales, es duque de Cornualles y de Rothesay, conde de Carrick y de Chester, barón de Renfrew, señor de las Islas y gran Senescal de Escocia, es patrono de instituciones militares y organizaciones caritativas dedicadas a la salud mental, las personas sin hogar, los trabajadores de emergencias, etc. Sus funciones, una vez se convierta en rey serán distintas y mayores. Pero ya ahora está asumiendo algunas para ayudar a su padre. La princesa Catalina, desde su matrimonio y tras mejorar su salud, ha sabido asumir impecablemente su papel y será una gran reina a lado de su marido.