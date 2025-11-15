El rey Carlos festejó su 77 cumpleaños: el aguacero no frustró la celebración

Ni la lluvia caída sobre el sur de Gales el viernes 14 de noviembre ni ningún otro temporalconsiguieron aguar el 77 cumpleaños a Carlos III. El monarca escogió el castillo de Cyfarthfa, cerca de Merthyr Tydfil, para festejarlo. Este histórico edificio, construido en 1825, está considerado uno de los más emblemáticos. En su origen fue concebido como la gran residencia del magnate del hierro William Crawshay II. Actualmente alberga un museo y una galería de arte y se encuentra en pleno proceso de restauración con el fin de preservar su patrimonio y ampliar sus galerías y su parque de 65 hectáreas para las generaciones futuras.

El rey congregó a varias personas de la comunidad local y a algunos miembros vinculados a las organizaciones benéficas patrocinadas por Carlos y Camila, como The King's Trust y la Royal Osteoporosis Society. Entre los asistentes destacados se encontraba la actriz y guionista galesa Ruth Jones, cocreadora de la exitosa serie de la BBC Gavin & Stacey, junto a James Corden. También el diseñador de moda Julien Macdonald, además de representantes de negocios locales.

Después de recibir al monarca y a su esposa, la reina Camilla, con aplausos, le sorprendieron con un pastel de cumpleaños muy especial: una réplica dulce del castillo de Cyfarthfa. El agasajado, sonriente, cortó su pastel de cumpleaños y, posteriormente, salió a saludar a los miembros de la comunidad local fuera del recinto.

Elogios a su labor

Ruth Jones puso en valor la implicación de los reyes: "Creo que realizan una labor benéfica increíble y me encanta lo que hace la reina por la alfabetización y por animar a la gente a leer, así como el extraordinario trabajo del rey en temas medioambientales y su apoyo a las artes".

Su siguiente parada fue el nuevo depósito del metro del sur de Gales, en Taffs Well, cerca de Cardiff, que albergará una flota de 36 modernos tranvías-trenes, pieza clave de la nueva red de transporte de la región. Carlos inauguró oficialmente la instalación tras recorrer uno de estos modernos tranvías-trenes, que ofrecerán un servicio más ecológico para el nuevo sistema de transporte de Cardiff y la región.

Mientras, la reina visitó la escuela primaria Cyfarthfa en Merthyr Tydfil, donde conmemoró el Día de la Poesía en Comunidad y se unió a los alumnos que participaban en un programa de lectura guiada.

Las primeras felicitaciones llegaron a sus redes sociales de parte de su hijo Guillermo y la princesa Kate Middleton. En esta jornada cargada de muestras de cariño, Carlos III sorprendió con un nuevo retrato, realizado por la fotógrafa Millie Pikington.

"¡Feliz cumpleaños, Majestad!”, escribió la autora en la publicación de Instagram de la familia real, donde se mostraba la fotografía. "Gracias por pedirme que le hiciera este retrato. Un verdadero honor".