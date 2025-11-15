Folclóricas frente a Finolis: Encarnita Polo, bética hasta la médula, pero debutó con el Vallecano

La cantidad de anécdotas que jalonan la vida de Encarnita Polo daría para escribir infinitas crónicas. Una de las más entrañables ocurrió en la Navidad de 1970, cuando el fútbol femenino en España ni siquiera llegaba a la categoría una rareza. Pero la ocasión lo merecía. Las artistas de la época se dividieron en dos equipos deportivos para disputar un partido benéfico destinado a recaudar fondos para las guarderías del Patronato de Nuestra Señora del Socorro.

Encarnita, con las Finolis

Si pintoresco fue el encuentro, más aún los nombres que tomaron para sus respectivos equipos: Folclóricas y Finolis. En el bando de las Folclóricas, vestidas con los colores del Betis, aparecían Lola y Carmen Flores, Gracia Montes, Rosa Morena, Marujita Díaz, Rocío Jurado y Conchita Bautista. Enfrente, las Finolis, con la indumentaria del Rayo: Encarnita Polo, Mara Lasso, Gisia Paradís y Luciana Wolf, entre otras.

Lola Flores y su hermana Carmen, en 1970 Agencia EFE

Como era de esperar, Lola, la Faraona, llevó el compás del evento. Con 47 espléndidos años a cuestas, arrancaba desde el círculo central con el balón bien dominado y caminaba firme hacia la portería rival, escoltada por su hermana Carmen, entonces esposa del exmadridista Isidro Sánchez y madre de cuatro hijos, entre ellos Quique Sánchez Flores, que acabaría siguiendo las sendas del fútbol como jugador y entrenador.

Empate 1-1

Aunque el partido era solidario, las artistas cobraron unas nada despreciables 20.000 pesetas por su participación. Las gradas de Vallecas se llenaron hasta la bandera con un público que desafió el frío con tal de ver a las artistas lidiando por el balón. En la banda, los «grises» vigilaban para que el orden no se deshiciera entre risas y aplausos. El encuentro, arbitrado por Antonio Morales Junior y el actor Juan Luis Galiardo, terminó en empate, 1-1. Hay que reconocer que fue todo un hito en el fútbol femenino.