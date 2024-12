Los Reyes y sus hijas felicitan la Navidad con una imagen inédita

Felipe VI y la Reina Letizia han cumplido con la tradición familiar de desear unas felices fiestas a todos los españoles. Los Reyes han dado a conocer una imagen inédita con la que han ilustrado el christmas navideño. En él posan, junto a sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.

Lo más destacado de la postal navideña es su interior, que recoge un sentido homenaje a las víctimas afectadas por la DANA del pasado 29 de octubre. La imagen de la Familia Real está tomada en el Palacio Real, después de presidir el Relevo Solemne de la Guardia Real, con el que se iniciaron el pasado 19 de junio las actividades conmemorativas del X Aniversario de la proclamación del Rey.

Felicitación navideña de la Familia Real Casa de S. M. El Rey

En el interior de la felicitación, aparece un fragmento del poema "Un rastro de felicidad" de Francisco Brines, como homenaje a los fallecidos y sus familias y alas más de 800.000 personas afectadas por las inundaciones. El texto dice así: "Y busco un rostro que refleje luz, alguien como yo, teniendo muerte solo, tenga también, como tuviera yo, venciéndola, la vida". Brines pertenece a los autores de la generación del 50 y recibió en 2021 en Elca, su domicilio en Oliva, el Premio Cervantes de manos de los Reyes, ocho días antes de fallecer.

Poema Francisco Brines Casa S. M. El Rey

En el lado derecho del interior del christmas se lee: Feliz Navidad; juntos emprenderemos con confianza el nuevo año 2025 y también escrito en inglés: Merry Christmas and may we all face the New Year with greater confidence junto a las firmas de los Reyes, la princesa de Asturias y la Infanta Sofía. En la parte exterior de la postal y cerrando la felicitación, aparece la imagen y el lema elegido para conmemorar el X aniversario.

El pasado 19 de junio de este año, Felipe VI celebró su décimo aniversario como Rey con una serie de actos en los que se estrenó un nuevo lema: Servicio, compromiso y deber, con un nuevo sello del escudo de armas, que tal y como él mismo expresó en su discurso en el Palacio Real: "Los tres son elementos indispensables de un todo, actúan en equilibrio y se refuerza entre sí; y articulan el ejercicio de mis responsabilidades en defensa de los intereses generales de España".