Salen a la luz las palabras de Charlène de Mónaco antes de su boda con el príncipe Alberto

"Jules, no sé si puedo hacer esto", fueron las palabras que Charlène de Mónaco le dijo a Julian Lennon, el famoso fotógrafo encargado de las fotos de la entonces futura princesa antes de su boda con Alberto de Mónaco. La princesa había contratado a Lennon para realizar un reportaje gráfico mientras se preparaba para su inminente boda. Sin embargo, estaba tan nerviosa que tuvo una crisis de ansiedad. "Ella se quedó sentada, mirándose fijamente al espejo, como entumecida. Se volvió hacia mí y me dijo: "Jules, no sé si puedo hacer esto". Yo le dije: "¿De qué estás hablando?". Ella dijo: "No puedo hacerlo, no estoy segura de poder hacer las fotografías, hay demasiadas distracciones".

Así lo ha revelado el hijo del mítico miembro de los Beatles, John Lennon, a la revista "Forbes", asegurando que él la animó a seguir con el plan previsto. "Este es un momento histórico; déjame ser solo una mosca en la pared", le dijo él a Charlène y ella aceptó.

En diez minutos, Lennon tenía su trabajo terminado y ahora una de esas imágenes ilustra la portada de su libro "Life's Fragile Moments" ("Los momentos frágiles de la vida"). En la imagen, la esposa de Alberto de Mónaco se mira al espejo. "La recorté de una determinada manera y pensé: "Dios mío, ahí está. Es la princesa Grace, es la década de 1950". Así que convertí todas las fotografías en blanco y negro".

Esas fotos se convirtieron en parte de contribuciones solidarias. La primera vez que esos retratos se usaron fue para ayudar a los demás convertidos en cajas, que se vendieron tanto a través de la Fundación Princesa Charlène como la creada por Lennon, White Feather.

Las fotos de Lennon no hacen sino confirmar que las lágrimas de la princesa al pronunciar el "sí, quiero" eran de tristeza. En 2019 reconoció que le pudo la presión.