¿Quién es Dominique Jackson y por qué las REDES hablan de ella?

Después de la desgarradora noticia del asesinato de Samuel Luiz, el joven de 24 años apaleado hasta al muerte el pasado sábado en A Coruña, las redes sociales han alzado la voz para condenar este acto de odio. Y es que aunque todavía hay muchos interrogantes en torno a la muerte, los amigos de la víctima han señalado que los agresores golpearon a Samuel al grito de “maricón”.

Las calles se llenaron de manifestaciones y las redes, de mensajes condenando la homofobia. Incluso se rescató un discurso que dio la actriz Dominique Jackson en la cena anual de Human Rights Campaign tras aceptar el Premio Nacional de Igualdad del HRC, que honra a los defensores de la igualdad dentro de la comunidad LGBTQI+.

“Como mujer trans de color, nos enfrentamos a la violencia. Nos enfrentamos a la brutalidad. Nos enfrentamos a tantas cosas… Hablamos de amor, pero nos olvidamos de la humanidad. Soy una mujer que fue condenada al ostracismo. Soy una mujer de ascendencia caribeña. Soy una mujer con experiencia transexual. Soy una mujer, pero algunos de ustedes no lo ven así. Mis hermanos y hermanas están heridos. Somos asesinados… Para todos y cada uno de ustedes, se trata de que entendamos y respetemos a la humanidad”, comenzaba el discurso.

Me vino a la cabeza este discurso de Dominique Jackson. Pelos de punta. pic.twitter.com/XiISoDm16K — Rafa 🤸 (@rafeduwu_again) July 5, 2021

“No se trata de que le digamos a alguien más que ‘te acepto’ o ‘te tolero’. Tú no tienes el poder de aceptarme o tolerarme, yo te lo exijo: Tú me debes respetar. Mi comunidad muere todos los días, ya sea por VIH y SIDA o por transfobia u homofobia. Te pregunto, considera esto, eso es un ser humano. Todos somos seres humanos. Se trata de inclusión y nunca le preguntaré a ninguno de ustedes por respeto. Yo te lo exijo. Tú no me dirás que me aceptas, tú no me dirás que me toleras. Ese no es tu poder, yo te lo exijo a ti. Tú me debes respetar por quién soy”, estas son las palabras que se han hecho virales en Twitter y que, a pesar de ser del año 2020, cobran ahora más importancia que nunca.

Protagonista de Pose

Dominique es una actriz, modelo y activista trans de origen trinitense conocida por su papel protagonista en la serie de Fx, ‘Pose’, en la que da vida a Elektra Abundance. Además es autora de su propia biografía The Transsexual from Tobago, en la que narra los episodios más duros de su vida. Fue muy activa durante el movimiento Black Lives Matter y en la actualidad se encuentra muy comprometida con las causas sociales.

Recientemente pudimos verla desfilando en la presentación de la colección primavera/verano 2021 de Mugler junto a Hunter Schafer y Bella Hadid. Y ahora su voz vuelve a cobrar protagonismo.