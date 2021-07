PILLAMOS a Palito Dominguín... ¡comiendo un tupper en la calle!

Egos Famosos

Después de su paso por el reality ‘Supervivientes’, Palito se ha ganado un huequito en nuestro corazón. Y es que la personalidad arrolladora de la hija de Lucía Dominguín conquista allá donde pisa... ¡incluso a pie de calle! Ahí es donde hemos pillado a la ex concursante comiendo ante la incredulidad de sus seguidores.

Sentada en el suelo de la calle, portando una mochila y comiendo de varios tuppers de comida. Así hemos podido ver a Palito Dominguín en los stories de su Instagram. Un divertido momentazo que ha revolucionado las redes sociales.

Palito Dominguín sorprende a sus fans comiendo en la calle

Tal y como confiesa ella misma en su cuenta, “si me entra hambre me paro donde sea”. Y es que, al parecer, la joven se encontraba junto a su chico, Harry James, camino del plató de ‘Tierra de Nadie’ para comentar ‘Supervivientes’, cuando le entró un hambre voraz que no supo controlar. Una vez más, la frescura de Palito se gana el cariño de sus más de 60 mil seguidores.