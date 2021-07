El ‘topless’ de Britney Spears que ha incendiado las redes

Gente

Instagram

La cantante ha sorprendido a sus seguidores con una fotografía que ha incendiado las redes sociales. En plena guerra contra su padre por la tutela legal que ostenta sobre su patrimonio, Britney Spears se encuentra viviendo un momento convulso y muestra de ello son sus publicaciones en Instagram, pero la última ha logrado descolocar por completo a sus fans.

La artista se ha empoderado y ha posado en ‘topless’ para sus 32 millones de seguidores, no una sino ¡dos veces!

Rápidamente ambas publicaciones han conseguido más de dos millones de likes y miles de comentario piropeando a la artista.

Batalla legal

Hace tan solo una semana dos congresistas en EE.UU., uno del Partido Republicano y el otro del Demócrata, presentaron un proyecto de ley que pretende facilitar cambios en la tutela legal de Britney Spears y otras personas afectadas por la misma medida.

La iniciativa, que pone de ejemplo el caso de la cantante, lleva por nombre “ley de libertad y derecho a emanciparse de la explotación” (freedom and right to emancipate from exploitation act), que responde a FREE Act por sus siglas en inglés, un guiño al movimiento #FreeBritney.