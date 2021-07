Yolanda Díaz sigue los pasos de Madonna y se suma al movimiento #FreeBritney, contra la tutela paterna de Britney Spears

Gente

Britney Spears atraviesa momentos complicados. Recientemente perdió la batalla judicial contra su padre en la que reclamaba algo tan básico como ser dueña de su propia vida. De momento, es su progenitor quien mantiene su tutela legal, como si se tratara de una menor de edad. Así, es él quien gestiona todo su patrimonio y, según reveló la propia cantante, la obligó a implantarse un DIU en contra de su voluntad. La estrella del pop ha señalado en varias ocasiones que le encantaría ser madre junto a Sam Asghari, su entrenador personal con quien mantiene una relación sentimental desde el año 2019.

Desde que se dio a conocer la decisión judicial, han sido muchos los famosos y artistas internacionales los que se han sumado al movimiento bautizado en redes sociales como #FreeBritney, una corriente que reclama que Spears recupere su propia custodia y pueda ser libre. Justin Bieber, Miley Cyrus, Christina Aguilera o Mariah Carey son solo algunas de las estrellas que se han enrolado en este llamado ‘ejército del pop’ que tiene como principal misión recaudar fondos para hacer mucho más fácil el camino de la intérprete de ‘Oops!... I Did It Again’ hacia su autodeterminación. La última en unirse públicamente ha sido Madonna.

La también estrella del pop ha cargado duramente contra el sistema patriarcal, y se ha mostrado muy contundente ante lo que ella y miles de personas más consideran una injusticia contra Britney Spears. “Devolvedle a esta mujer su vida. La esclavitud fue abolida hace mucho tiempo. Muerte al patriarcado codicioso que le ha estado haciendo esto a las mujeres durante siglos. ¡Esto es una violación de los derechos humanos! ¡Britney, estamos llegando para sacarte de la cárcel!”, ha clamado Madonna en la sección de historias de su cuenta de Instagram.

Esta historia me conmueve. Tutelar a las mujeres, infantilizarlas, negar patriarcalmente nuestros deseos y aspiraciones es violencia.



Cuando esa violencia opera sobre un icono pop se valida y normaliza. Por eso alzamos la voz y lo denunciamos #FreeBritney https://t.co/Nw1Ta5snZA — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) July 9, 2021

Pero no solo los cantantes internacionales se han pronunciado al respecto, sino que dentro de nuestras fronteras también se están movilizando diferentes personalidades a favor de Britney Spears. La última en hacerlo ha sido Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo y Economía Social. Se trata de declaraciones sorprendentes, puesto que las personas que ocupan cargos similares al suyo no suelen participar en los debates sociales relacionados más con las celebrities que con la política. “Esta historia me conmueve. Tutelar a las mujeres, infantilizarlas, negar patriarcalmente nuestros deseos y aspiraciones es violencia. Cuando esa violencia opera sobre un icono pop se valida y normaliza. Por eso alzamos la voz y lo denunciamos #FreeBritney”, ha publicado en su cuenta oficial de Twitter.