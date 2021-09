Daniel Craig, sobre la fama: “Estaba asediado física y mentalmente”

Gente

Éxito

Daniel Craig ha admitido que se sintió “asediado física y mentalmente” cuando trataba de hacer frente a su recién estrenada fama al interpretar a James Bond.

Daniel Craig, en "No es tiempo de morir". (Nicola Dove/MGM via AP) FOTO: Nicola Dove AP

El actor, de 53 años, se convirtió en una estrella mundial cuando asumió el papel de 007 en lugar de Pierce Brosnan, haciendo su primera aparición como espía en Casino Royale, en 2005.

Een el documental de Apple TV+ “Being James Bond”, Craig explica que no estaba preparado para la repercusión que tenía aceptar al papel y que se sintió “física y mentalmente bajo asedio’ cuando trataba de hacer frente a la fama”. ”Mi vida personal se vio afectada por ser tan famoso de repente. Solía encerrarme y cerrar las cortinas. Me sentía asediado física y mentalmente. Fue Hugh Jackman quien me ayudó a aceptarlo y apreciarlo‘’.