Hugh Jackman llora la muerte de su padre

Chritopher Joan Jackman, padre del actor Hugh Jackman, ha fallecido. El actor australiano ha compartido en Instagram su dolor tras la pérdida de su progenitor. “En las primeras horas del Día del Padre, mi padre falleció en paz. Y aunque hay una profunda tristeza, estoy lleno de gratitud y amor. Mi papá fue, en una palabra, extraordinario. Dedicó su vida a su familia, su trabajo y su fe. Rezo para que ahora esté en paz con Dios”, escribe el protagonista de “Lobezno”.

Cuando Grace, la madre del actor, le abandonó a él y a su familia para irse a vivir a Inglaterra, a finales de los 70, dejó a Christopher solo al cuidado de sus hijos. Jackman recuerda los años difíciles de un infancia: “Fue traumático. Pensé que probablemente volvería. Y luego se prolongaba una y otra vez”. ‘Mi padre es mi roca. Es donde aprendí todo sobre lealtad y dependencia. A estar siempre ahí día tras día, pase lo que pase , dijo el intérprete de El Gran Showman en el programa 60 minutes de la CBS.

Hugh todavía recuerda el día que su madre se marchó de casa. “Puedo recordar la mañana que se fue. Recuerdo verla con una toalla enrollada en la cabeza y diciéndome adiós. Me fui al colegio y cuando regresé no había nadie en casa. Al día siguiente llegó un telegrama de Inglaterra, mamá estaba allí. Y eso fue todo. No creo que ella pensara ni por un segundo que sería para siempre. Creo que pensaba ‘tengo que irme y voy a volver’. Papá solía rezar cada noche para que mamá volviera”, añadió. “Creo que vive, probablemente, con algunos remordimientos o con la sensación de que tal vez invirtió demasiado tiempo en su carrera, y no quiere que yo cometa ese error”, reflexionó.