Todas las conversaciones de Britney Spears estaban vigiladas por su padre

Gente

Custodia legal

Britney Spears está a tan solo unos días de lograr que su padre deje de ser su tutor legal. Será el próximo miércoles cuando la cantante acusa a los juzgados de Los Ángeles que llevan el caso de su custodia. Y lo hará ella sola junto a su equipo de abogados.

Ha sido su padre el que hace unas semanas renunciaba formalmente a la custodia. Mientras tanto siguen desvelándose algunas prácticas que su padre ha mantenido durante los trece años en los que ha ejercido el control legal de la cantante.

Jamie Spears y su hija, Britney. (AP Photo) AP

Así, por ejemplo, se ha conocido que la artista estaba sometida a vigilancia 24 horas. Incluso sus conversaciones telefónicas o sus momentos más privados dejaban de serlo por el control de Spears.

Un nuevo documental del diario The New York Times explica que Jamie Spears contrató a una empresa de seguridad que controlaba a Spears y monitorizaba sus comunicaciones. No solo las públicas o las que realizaba en lugares abiertos, sino también las que mantenía en su dormitorio y, según Alex Vlasov, un antiguo empleado que ha hablado con el diario, “las interacciones y conversaciones con su novio y sus hijos”.