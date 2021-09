Shakira es atacada por dos jabalíes: “Me han reventado todo”

Gente

Suceso

Shakira ha publicado unas imágenes en su cuenta de Instagram que han publicado a sus más de 70 millones de seguidores. Y es que la cantante colombiana ha vivido un momento de lo más surrealista cuando se encontraba paseando tranquilamente por un parque de Pedralbes.

Tal y como ha contaba en sus redes sociales, Shakira ha sido atacada por dos jabalíes: “Me han atacado dos jabalíes en el parque y se iban llevando mi bolso para el bosque con mi teléfono. Me han reventado todo. Al final me han dejado el bolso porque me les he enfrentado”.

Los jabalíes que han atacado a Shakira FOTO: Instagram

De esta manera, a través de stories, y mostrando la mochila que ha sido mordisqueada por los animales, relata la cantante su inesperada aventura. Y para corroborar su testimonio, pide a su hijo Milán que cuente cómo ha sido: “Milán, di la verdad, cómo tu mami se ha enfrentado a los jabalíes”.

Por suerte la colombiana no ha sufrido daños que lamentar, tan solo un susto -ahora anecdótico- que quedará para el recuerdo.