Gente

Alimentación

Victoria Beckham detalla su dieta: no come carne ni lacteos

Que Victoria Beckham se cuida no es un secreto. La diseñadora parece haber hecho un pacto con el diablo pues sigue teniendo la misma silueta que cuando frecuentaba a las Spice Girls. ¿Cuál es su secreto?

La esposa de David Beckham ha confesado que mantiene estrictos y singulares gustos gastronómicos que hacen que “para la mayoría de los restaurantes soy la peor pesadilla”. En una entrevista para el podcast “River Cafe Table 4″, la pija de las Spice Girls ha hablado de su dieta y de los alimentos que consume cada semana.

“Soy muy quisquillosa comiendo. Me gusta la comida preparada de manera muy simple, sin mantequilla, sin aceite, sin salsas...”, confesó. “Lo que más disfruto son pescados frescos y limpios al horno con verduras al vapor y vinagre balsámico de guarnición”, continuó. Por eso, Victoria cree que “aburrida en lo que se refiere a la comida”, y eso que entre sus amistades se encuentran chefs de la talla de Gordon Ramsay. “Gordon siempre cuenta que David y yo somos las personas más disciplinadas a la hora de comer. Pero si me tomo una copa puedo ser una invitada muy divertida”, explicó entre risas.

Su decisión de empezar a comer sano la tomo con tan solo 7 años. “Estaba en clase cuando me contaron cómo se hacían las hamburguesas, y desde entonces no he vuelto a probar la carne”, relató.

“Tampoco tomo ningún lácteo, pero como pescado y me alimento de manera muy equilibrada. Mis niños sí toman carne y no hay problema, es una decisión personal”, afirmó. El aceite y la mantequilla no forman parte de su dieta, pero sí incluye “grasas saludables” como el aguacate o los frutos secos. “No me niego a nada, pero así es como soy. Es una manera de cuidarme. Cuando era pequeña tenía la piel fatal y todo se solucionó cuando empecé a comer sano”, insistió.