La ilusión de Julio Iglesias: volver a cantar en España con su público de siempre

Hace tiempo que Julio Iglesias no concede entrevistas propiamente dichas con preguntas y respuestas. Ni en revistas, periódicos ni tampoco en televisión o en cualquier otro medio de comunicación. Dicen que esta manera de actuar tiene una razón de ser. No hay noticias que dar y por tanto no hay necesidad de volver a contar lo de siempre. Al menos, esto es lo que aseguran personas que le conocen y que confirman a LA RAZÓN esa decisión de buscar cierta invisibilidad que antes de la pandemia no existía. Quizá al tomar la decisión ha dado cancha para que se especulara sobre su salud. Más aún desde que le contó a Carlos Herrera que tenía pavor de contagiarse de Covid y de ahí que siguiera la táctica de relacionarse lo menos posible en su mansión de Punta Cana. Una vez vacunado viaja a menudo a Miami, como contó su hijo Julio José: «Mi padre está bien y contento».

Estas fueron las últimas noticias de un familiar directo. Y, efectivamente, Iglesias ha dejado la realidad virtual y quiere volver a la real. Unas veces lo ha hecho a través de mensajes grabados, como hizo en el programa «Lazos de sangre» dedicado al Dúo Dinámico, y otras, en vivo y en directo para dar cobertura a sus amigos. Lo hizo con Herrera al entrar en su programa matinal de radio y lo ha vuelto hacer con Pepe Domingo Castaño. El periodista ha publicado un libro, «Hasta que se me acaben las palabras» (Aguilar), en las que relata una y mil anécdotas vividas a lo largo de su trayectoria profesional y su existencia personal. Y algunas compartidas con Julio Iglesias, como cuando hicieron un «sinpa» en Casa Simón después de haber disfrutado de una mariscada. Esta anécdota de dejar la cuenta sin pagar en Cangas de Morrazo sucedió hace más de cuatro décadas, pero nunca la habían contado ninguno de los dos.

Julio Iglesias FOTO: Carlos Giusti AP

Su llamada telefónica sorprendió al locutor, cuando también le quiso contar que se encuentra con muchas ganas de volver a la rutina laboral, que en su caso es cantar delante de su público. Algo que no hace desde que canceló la última gira en junio de 2020 y que coincidía con el 50 aniversario de sus inicios musicales. Lo que realmente quiere retomar Julio Iglesias es esa gira en España que por causas de fuerza mayor tuvo que abandonar. Y fue precisamente en la conversación con su amigo Pepe Domingo Castaño donde desveló algunos datos que demuestran que el artista quiere «volver a empezar» y lo quiere hacer en España. Una de las sorpresas de esa posible gira es que ya no quiere cantar en grandes espacios y que dijo no a una actuación a lo grande en el Santiago Bernabéu hace unos años. Y la razón de esa negativa resulta de lo más llamativa porque no tenía que ver con el miedo a no completar el aforo sino con un asunto sentimental.

Hay que recordar que Julio Iglesias era portero del equipo blanco hasta que tuvo el accidente de coche que cambió su destino. Y desvelaba ese secreto a Pepe Domingo Castaño, «claro que me gustaría estar en la inauguración y cantar en el estadio de mi vida, pero me iba a pasar los seis meses anteriores con la angustia en el corazón y el alma en vilo. Como diría mi médico, “si vas a sufrir, no lo hagas”. No porque me falten fuerzas, pero a mis 78 años la angustia que me produce el Bernabéu es grande». Y así supimos que se encuentra ilusionado por volver a cantar, pero en lugares donde no haya tantos recuerdos y nostalgias.

Proyectos cinematográficos

Desde que comenzó la pandemia los conciertos desaparecieron de su agenda aunque ha seguido activo con proyectos importantes. Uno tenía que ver con un documental sobre su vida, que incluiría imágenes reales y entrevistas, y otro con parecido concepto al que se emitió en Neflix sobre Luis Miguel. En la primera tiene arte y parte, y en la segunda lo que hizo fue dar el visto bueno una vez que Alfredo Fraile se lo comunicó. El hombre que lo fue todo en la vida del cantante falleció en marzo pasado y este proyecto del que él era el verdadero artífice quedó en «stand by» a pesar de estar muy adelantado. Se trataba de una coproducción entre España y Estados Unidos. Varios de los capítulos se habían rodado en localizaciones de Europa, Latinoamérica, Asia y en los lugares que fueron referentes en la historia personal y profesional del protagonista. La serie contaba con un casting en el que estarían tres actores que representaran todas las etapas de su vida. Según contaba el propio Fraile en aquel momento, «A Julio, que es muy especial, le parecía bien».

Puede ser que pronto tengamos noticias directamente de Julio Iglesias en su Instagram sobre dichas producciones y otras novedades. Esta red social le ha servido para contar las historias personales que hay detrás de muchos de sus grandes éxitos. Y mostrar también momentos familiares con los hijos que ha tenido con Miranda, los Iglesias Preysler de pequeños, de mayores y una parcela de su vida que aunque ya estaban vista en los reportajes en los que participaba, han servido de recordatorio. Un resumen de lo que fue y es ahora su vida. Habrá que esperar a que por fin el mundo vuelva a la normalidad y cumpla su sueño de cantar en España.