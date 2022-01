Julio Iglesias: “Cantaría en el estadio de mi vida, el nuevo Bernabéu, pero sería una angustia”

El pasado lunes “El Partidazo de Cope” celebraba un programa especial dedicado al legendario periodista deportivo Pepe Domingo Castaño, que presentaba su libro “Hasta que se me acaben las palabras”. Un programa especial en el que participaron, entre otros, su sobrina Cristina Castaño, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida y el exseleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque.

Julio Iglesias en Marbella FOTO: Gtres

Pero también quiso unirse al “homenaje” desde Miami, Julio Iglesias, íntimo amigo de Castaño. Durante la charla con el cantante hablaron sobre su estado de salud, donde el artista aseguró que “estoy bien, mucho mejor de lo que dicen... Fijaos si estoy bien que voy a empezar a cantar en 3-4 meses. Me rompí la tibia y el peroné y estaba flacucho, hecho una mierda, pero eso pasó ya. Ahora estoy perfectamente bien”. Y también analizó las obras que se están acometiendo en el Bernabéu y confesó “el nuevo Bernabéu es un gran campo y le va a dar un gran prestigio a toda España. Si yo tuviera la fuerza en el alma y el corazón no en vilo, yo cantaría en el estadio de mi vida, que es el Bernabéu, pero como iba a tirarme 6 meses con la angustia pegada al alma y al corazón, paso. Ya me lo propusieron Florentino y Butragueño hace 2 años, pero es una angustia estar pendiente de que todo salga bien y paso. La misma que debe tener Hazard los dos últimos años...”.

Julio Iglesias, con la camiseta del Real Madrid. FOTO: Instagram Iker Casillas

Sobre la pandemia, el artista aseguró que “no es que el COVID me de miedo, sino que le tengo mucho respeto y creo que vacunarse es fundamental. Tenemos que vacunarnos todos. Hay que salir, pero vacunado. Yo salgo todos los días, porque tengo 25 novias y hay que atenderlas a todas. (Risas) Ya me gustaría, en realidad tengo 24...”