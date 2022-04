Camila Cabello se sincera sobre su salud mental: “Tenía una ansiedad atroz”

Al igual que ya lo han hecho otras celebridades como Bella Hadid o Kendall Jenner, Camila Cabello también ha alzado la voz para desestigmatizar la salud mental y concienciar sobre la importancia de esta. En una entrevista a la revista People, la cantante revela que después de haber vivido una etapa complicada de su vida, que ha inspirado su nueva música, ahora tiene una nueva perspectiva de la vida.

La cubanoamericana publicará mañana ‘Familia’, su esperado tercer álbum. Con motivo de este, Cabello confiesa que cuando comenzó el proceso de elaboración de éste, no se encontraba en un buen momento: “Tenía una ansiedad atroz y estaba en el peor estado de salud mental de la historia”. “Y entonces me tomé un descanso al principio de la pandemia. Empecé a hacer terapia y a intentar sentirme mejor”, dice en dicha entrevita.

“Para mí era, si este proceso no me ayuda a sentirme mejor, y si no soy yo la que se muestra honesta y vulnerable y sin filtros, no veo realmente cómo va a suceder esto. Esa era mi intención, era simplemente ser yo misma, fuera lo que fuera en ese momento”, confiesa.

Camila Cabello FOTO: Vianney Le Caer Vianney Le Caer/Invision/AP

Y es que esa vulnerabilidad de la que habla se mostrará en este nuevo disco: “Acabo de vomitar palabras en un micrófono en forma de melodía. No hay nada más personal que eso. Era todo un flujo de conciencia”.

Afortunadamente, a día de hoy, Camila Cabello se encuentra “increíble” ya que la terapia le ha hecho confiar en ella misma como jamás lo había hecho antes: “Hay una sensación de confianza en mí misma que siento que no tenía antes porque estaba muy ansiosa todo el tiempo. Realmente siento que estoy viviendo mi verdad y que estoy diciendo mi verdad”.

También los profesionales que le ayudaron en la creación del disco le ayudaron a sentirse mejor e ir superando su trastorno de ansiedad. Y es que la artista confiesa que sus colaboradores eran su “familia por elección”, y que el álbum trata “de la comunidad y de todas las cosas que te hacen y te mantienen con los pies en la tierra y te hacen sentir que la vida merece la pena”.