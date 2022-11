Al estilo Kim Kardashian, Jennifer Aniston se destapa

La actriz, de 53 años, Jennifer Aniston ha incendiado las redes sociales al compartir la sesión de fotos realizadas para la última portada de la revista «Allure».

La intérprete posa para las cámaras con un microbikini negro vintage, de la marca Chanel, similar al que usó Kim Kardashian en 2018 y que debutó por primera vez sobre las pasarelas en 1996, lucido por la modelo Stella Tenant al presentar la colección primavera-verano diseñado por Lagerfeld para Chanel ese año. A pesar de su antigüedad, se ha convertido en una de las prendas más icónicas de la maison francesa y objeto de deseo de las celebridades más fashionistas. Sobre la pasarela lo lucieron también modelos de la talla de Eva Herzigova o Carla Bruni en su versión rosa y aunque tiene más de un cuarto de siglo, parece estar más vigente que nunca.

Aniston luce muy sugerente el conjunto, compuesto por un sostén, conocido como «nipplekini», de cuello halter con círculos negros con el logo de la marca de lujo sobre los pezones y con una braguita-bikini de lazos finos sobre las caderas.

Para la edición especial de la revista, la intérprete posa además con otras prendas reveladoras que dejaron a la vista su tonificada figura, incluido un vestido negro «side boob» de espalda descubierta firmado por la marca Aisling Camps. También con un pantalón holgado de Dior de estilo Y2K y un top satinado de detalles drapeados.

Muy sensual y relajada, Aniston posó durante la sesión de fotos, que hasta el momento parece ser la más atrevida hecha por la actriz como modelo.

Si bien la portada ‘Allure’ ha incendiado las redes sociales, la entrevista fue aún más impactante, ya que dio detalles sobre su lucha por tener hijos, la presión mediática, las especulaciones de que sus relaciones amorosas fallaron por no «darles hijos» a sus parejas y los altibajos en su carrera como actriz.

Sobre sus intentos fallidos de convertirse en madre a través de la fecundación in vitro, Aniston señala que «estaba tratando de quedar embarazada. Fue un camino desafiante para mí». «Lo intenté durante varios años; hacía todo lo que me aconsejaban, ¡hasta beber tés chinos! Se puede decir que lo di todo por ser madre», agregó.

Asimismo, añade que se sintió muy arrepentida de no haber congelado sus óvulos cuando era más joven, pero ya aceptó el hecho de que jamás tendrá hijos propios.

Durante años se enfocó en su carrera como actriz y en el éxito mundial que le dejó su participación en la mítica serie de los 90, «Friends» y que no se preocupó por su futuro ni por crear una familia en ese momento. «Sólo me importaba mi carrera», agregó y recordó que las especulaciones sobre que su divorcio de Brad Pitt se debió a que no le quiso dar un hijo fueron «mentiras absolutas. No tengo nada que esconder en este punto».

Fallece John Aniston, padre de la actriz

El actor John Aniston, la estrella de la telenovela «Days of Our Lives», ganadora de un Emmy y padre de la también actriz Jennifer Aniston, ha muerto a los 89 años. La hija del actor ha publicado un homenaje este lunes por la mañana en Instagram, anunciando que había fallecido el viernes 11 de noviembre, Día de los Veteranos. John Aniston sirvió en la Marina de Estados Unidos.

«Querido papá... John Anthony Aniston. Fuiste uno de los seres humanos más hermosos que he conocido. Estoy muy agradecida de que te hayas ido a los cielos en paz, y sin dolor. Y nada menos que el 11/11. Siempre fuiste muy oportuno. Ese número tendrá ahora un significado aún mayor para mí», ha escrito la actriz junto a una foto con su padre.