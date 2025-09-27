“Ahí es donde los quería”: una estrella de Hollywood cuenta cómo honró el último deseo de su padre

En el nuevo documental de ESPN Believers, Matt Damon ha compartido una emotiva anécdota sobre cómo su familia rindió homenaje a Kent Damon, su padre fallecido en 2017. Según ha relatado, su hermano Kyle llevó una parte de sus cenizas al Fenway Park de Boston durante la Serie Mundial de 2018 de la MLB, la principal liga de béisbol en EE UU, en reconocimiento a la pasión de su progenitor por los Red Sox, el equipo local.

Antes de morir, Kent había pedido que parte de sus restos descansaran en el histórico estadio. “Mi padre siempre deseó que sus cenizas se quedaran en Fenway. Era lanzador zurdo, y cuando le pregunté si quería que las dejáramos en el montículo, me respondió: ‘¡Ni hablar! Que vayan a los asientos. Nunca llegué al campo’”, recordó el actor.

La oportunidad se presentó en el primer partido de la final de 2018, casi un año después de su fallecimiento. Kyle Damon asistió con sus dos hijos y decidió cumplir el deseo de su padre. “Tiró un poco allí, lo cual creo que es ilegal, pero se los llevaron con los cacahuetes. Eso era lo que él quería, y ahí es donde debía estar”, comentó Matt entre risas y emoción.

Una historia de béisbol y raíces familiares

El documental Believers, producido por Damon y Ben Affleck, repasa la conexión de Boston con los Red Sox y el impacto de la victoria de la franquicia en 2004 tras 86 años sin título. Damon ha recordado cómo, gracias a George Clooney, pudo reorganizar su agenda de rodaje para asistir a aquellos partidos históricos. “Me dijo: ‘Ya cambié el horario. Sé que tienes que volver a casa para la Serie Mundial’”, ha dicho.

El actor ha confesado que aquel triunfo supuso un alivio colectivo para la afición. “Cuando los Red Sox ganaron en 2004, sentí que curaban algo en mí. Fue como un bálsamo en el alma”, dijo. La figura de Kent Damon, que inculcó a sus hijos la pasión por el equipo, quedó sellada en ese gesto final que combinó cine, deporte y memoria familiar.

Hoy, el recuerdo del padre y su pasión por los Red Sox vuelve a cobrar vida con Believers, en el que Damon y otros artistas de Boston rememoran cómo el béisbol se entrelaza con la identidad cultural de la ciudad y con sus historias personales.