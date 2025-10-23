Ilia Topuria calma a Omar Montes mientras Lola Romero da a luz a su primer hijo

Omar Montes y Lola Romero ya han podido conocer personalmente al pequeño Ismael. La pareja se ha convertido en padres este mismo jueves 23 de octubre, como así han querido dejar constancia a través de sus redes sociales con las primeras imágenes de su retoño, así como tiernas declaraciones que evidencian la ilusión que les embarga. Se trata del primer hijo de la pareja, aunque el segundo para el afamado artista, que tuvo hace 13 años a su primogénito Omar Jr. con su ex, Nuria Hidalgo.

La familia al completo contaba los días para el feliz alumbramiento. Los nervios estaban a flor de piel en la recta final del embarazo. Lo cierto es que desde el primer momento en el que los enamorados conocieron su espera, aunque más aún cuando en marzo compartieron la buena nueva con el público. Ahora el bebé, que ha sido llamado Ismael, ya está en brazos de sus papás.

Omar Montes junto a su segundo hijo Ismael Instagram

Omar Montes ya conoce a su segundo hijo

El artista ha estado presente en el alumbramiento de su hijo, ayudando a Lola a sacar fuerzas para el vital instante. Está encantado con la idea de crear vida y poder transmitirle sus valores, pero ahora se conforma con saber que está sano y que su chica se encuentra también bien. A la espera de los correspondientes pasos previos a recibir el alta hospitalaria y regresar a casa, son varios los familiares e íntimos amigos los que se han desplazado hasta allí para conocer al nuevo miembro de la familia y dar la enhorabuena a sus padres.

Story de Ilia Topuria con Omar Montes y Lola Instagram

Es el caso del luchador Ilia Topuria, encargado de dar la buena noticia a través de sus redes sociales: “Felicidades familia, os quiero”. Un mensaje que ha alertado a todos los seguidores de que Omar Montes estaba viviendo los primeros momentos junto a su segundo hijo. Poco después el propio cantante quiso compartir con sus fieles la primera instantánea con su nuevo heredero en brazos: “Hola, me llamo Ismael y soy un niño muy pequeño”, se ha limitado a escribir como acompañamiento a la foto en la que no le quita ojo a su bebé.