Desvelamos el mayor trauma de Bárbara Rey

Lo que más traumatiza a Bárbara Rey a estas alturas de su vida es no poder ejercer de abuela, porque su hijo no le permite ver a su nieta. Este fin de semana, Ángel Cristo Jr y su esposa Ana Herminia reaparecían tras meses de ausencia pública en una entrega de premios, y Ángel demostraba con sus palabras que el cisma familiar sigue abierto.

"Para ejercer de abuela hay que ganárselo, y mi hija no va a tener a tener contacto con mi madre porque la quiero proteger. Desde luego, yo no le prohíbo que vea a su nieta, pero a través de mí no lo va a conseguir. Llega un poco tarde para actuar como abuela, ya podría haberlo hecho antes de que yo hablase en televisión".

Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia vuelven a arremeter contra Bárbara Rey: "Es mitómana" Europa Press

Unas frases cargadas de resentimiento y que demuestran el distanciamiento total entre las dos partes, el uno no quiere saber nada del otro y nadie inicia un acercamiento. Los desafueros son tan fuertes que es imposible pensar en estos momentos en una mínima reconciliación.

Bárbara adora a su nieta Carola, que ya tiene ocho años, para ella solamente tiene palabras llenas de cariño, la quiere muchísimo y cree que "se parece mucho a mi en su carácter, le gusta cantar, bailar, ponerse todo lo que brilla, es maravillosa". Por eso le duele en el alma la situación, le gustaría seguir teniendo el estrecho contacto que tenía con la niña hasta antes de enfrentarse con Ángel en los platos televisivos.

Más leña al fuego

Por su parte, Ana Herminia asegura que le encantaría poder entrevistar a su suegra y que la primera pregunta que le haría es "por qué mientes tanto. A veces le digo a Ángel que su madre se cree sus propias mentiras, que es una mitómana".

La pareja hizo su reaparición en un evento, la entrega de premios Mediterráneos 2025, en el que se mostraron muy unidos y amables con los periodistas.