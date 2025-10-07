Jennifer Lopez y Ben Afleck: derroche de complicidad en su primer posado público tras su divorcio

Jennifer Lopez y Ben Affleck se divorciaron 2024, tan solo dos años después de pasar por el altar. La pareja de Hollywood dio el "sí, quiero" en 2022, primero en Las Vegas y después en una exclusiva ceremonia en Georgia. Fue la actriz la que solicitó el divorcio al intérprete por diferencias irreconciliables. Tras una larga historia de amor que comenzó en 2002, "Bennifer" llegaba a su fin.

Primer posado tras su divorcio

Meses después de su divorcio, Jennifer Lopez y Ben Affleck han reaparecido juntos ante las cámaras y han protagonizado un comentado posado durante la presentación de la película "Kiss of the Spider Woman" en el Lincoln Center de Nueva York, su último proyecto juntos.

Jennifer Lopez y Ben Affleck derrochan complicidad en su primer posado público tras su divorcio Gtres

Lejos de mostrarse tensos y distantes ante los allí presentes, el exmatrimonio ha derrochado buena sintonía y complicidad, mostrándose de lo mas cercanos. Además, ambos se han deshecho en elogios mutuamente. "Gracias, Ben. Esta película no se habría hecho sin Ben y sin Artist Equity", expresó la artista durante la presentación. El productor, por su parte, aseguró que su exmujer ha hecho el "papel para el que nació", alabando su trabajo interpretativo.

Durante el estreno, Jennifer Lopez y Ben Affleck compartieron confidencias e incluso se fundieron en un abrazo, gesto que no ha tardado en viralizarse.

Las declaraciones de Jennifer sobre Ben

Hace tan solo unos días, la cantante se sinceró sobre su exmarido con la periodista Lee Cowan en el programa CBS News Sunday Morning. "Fue muy duro separarme del amor de mi vida", confesó Jennifer Lopez, asegurando que Affleck le cambió. "Me ayudó a crecer de la forma en la que necesitaba crecer", expresó. Su divorcio coincidió con el rodaje de la película que acaban de presentar. "Cada día en el set, cuando interpretaba este papel, era tan feliz… y luego, en casa, nada estaba bien. Simplemente pensaba: ‘¿Cómo puedo lidiar con esto?’", declaró la actriz sobre ese momento.

Ahora, tras su última aparición mediática, es innegable que han dejado sus diferencias a un lado y mantienen una cordial relación. ¿Habrá un nuevo capítulo de "Bennifer" en un futuro no muy lejano?