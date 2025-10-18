“Mi cuerpo y mi cerebro están desconectados”: La exmujer de David Harbour de 'Stranger Things' habla sobre su peor momento tras la ruptura

La artista Lily Allen, de 40 años, ha reconocido que sus problemas alimenticios se agravaron de forma significativa tras su ruptura con el actor David Harbour, conocido por su papel del jefe Jim Hopper en Stranger Things. En una entrevista con la revista British Vogue, la cantante explicó que, tras cuatro años de matrimonio, su separación le provocó un fuerte desequilibrio emocional. “He tenido verdaderos problemas con mi alimentación en los últimos años”, confesó. “Se puso muy, muy, muy mal”.

Allen aseguró que la ansiedad y la tristeza derivadas del fin de la relación le afectaron profundamente. “Los sentimientos de desesperación que experimentaba eran muy fuertes”, relató. “La última vez que sentí algo así, las drogas y el alcohol fueron mi salida, así que fue insoportable soportar esos sentimientos sin recurrir a ellos”. La intérprete británica lleva seis años sobria y admitió que, por primera vez desde entonces, temió una recaída.

Durante ese periodo, la artista sufrió dificultades para dormir y comer, y llegó a describir su estado mental como un “bucle sin salida”. En supódcastMiss Me?, que presenta junto a Miquita Oliver, Allen habló abiertamente de su fatiga emocional y reveló que incluso llegó a sufrir ataques de pánico. “Estoy tan… realmente no estoy en un buen momento”, confesó en ese espacio sobre salud mental.

Explica que vivió una desconexión de ella misma

La cantante explicó que el problema con la comida se mantuvo durante más de tres años y que ni siquiera llegó a comentarlo con su terapeuta. “Mi cuerpo y mi cerebro son dos cosas muy distintas. Paso mucho tiempo en mi cabeza y poco pensando en mi cuerpo”, señaló. Añadió que su trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH), diagnosticado en 2023, contribuyó a esa desconexión entre lo físico y lo emocional.

En declaraciones a su pódcast, Allen profundizó: “No como, pero no tengo hambre. Obviamente tengo hambre, pero mi cuerpo y mi cerebro están tan desconectados que los mensajes no llegan. No evito la comida, simplemente no pienso en ella”.

Lily Allen y David Harbour se conocieron en la aplicación de citas de celebridades Raya y se casaron en Las Vegas en 2020. Su separación, confirmada en febrero de este año tras cuatro años de matrimonio, puso fin a una de las relaciones más comentadas por la prensa británica. Allen, madre de dos hijas fruto de una relación anterior, ha centrado en los últimos meses sus declaraciones públicas en la importancia de la salud mental y la recuperación personal.