Jennifer Lopez y Ben Affleck comparten escena otra vez… aunque no como muchos esperaban

Jennifer Lopez y Ben Affleck coincidieron públicamente durante el estreno en Nueva York del musical Kiss of the Spider Woman, celebrado el 6 de octubre. El encuentro sorprendió a los asistentes, aunque fuentes cercanas a la pareja confirmaron posteriormente que no existe intención de retomar su relación sentimental.

Según informó la revista People, ambos artistas mantienen una relación cordial y se apoyan mutuamente en sus respectivos proyectos. “Jennifer está bien. Está centrada en su familia y en su trabajo”, señaló una fuente próxima a la cantante, que añadió: “No hay ninguna reunión romántica con Ben. Están en un buen momento y siguen valorando lo que construyeron juntos”.

La artista y el actor se conocieron en 2002 y mantuvieron una relación que les llevó a comprometerse, aunque decidieron separarse en 2004. Posteriormente, ambos formaron sus propias familias: Lopez se casó con Marc Anthony, con quien tuvo a sus hijos Max y Emme, mientras que Affleck contrajo matrimonio con Jennifer Garner, con quien tuvo tres hijos.

Una relación profesional y un pasado compartido

Jennifer Lopez y Ben Affleck retomaron su relación en 2021 y se casaron en julio de 2022. Dos años después, la cantante solicitó el divorcio alegando diferencias irreconciliables. Pese a ello, ambos mantienen la colaboración profesional: el actor figura como productor ejecutivo de El beso de la mujer araña, nuevo proyecto cinematográfico de Lopez, producido por Artist Equity, la compañía que Affleck dirige junto a Matt Damon.

Durante la presentación del filme, Affleck elogió el trabajo de su exesposa y destacó la labor del director, Bill Condon. “Mi objetivo era empoderar a grandes artistas y contar historias conmovedoras. Esta película logra todo eso, y es un honor estar aquí”, afirmó.

En una reciente entrevista, Lopez recordó lo complejo que fue rodar la película en medio de una etapa personal difícil. “Fue un momento realmente complicado. En el set era feliz, pero en casa la situación no era buena. Era duro reconciliar ambas realidades”, explicó.