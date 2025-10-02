La diva de Quebec deslumbra: Céline Dion, musa de la campaña navideña de Charlotte Tilbury

Céline Dion ha regresado con fuerza al mundo de la moda y la belleza como nueva imagen de Charlotte Tilbury Beauty. La artista canadiense encarna la colección navideña 2025 de la reconocida maquilladora británica, que ha apostado por su carisma y su estilo exuberante para liderar la campaña de fin de año. “Esta campaña celebra el poder de la confianza y la posibilidad de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos”, ha asegurado la cantante.

La estrella luce un look inspirado en los años 70, con pestañas extralargas, sombras metalizadas y labios brillantes, todo en un entorno de lentejuelas y luz disco. Entre los productos presentados figuran un brillo de labios voluminizador en tono chocolate-fresa, una paleta de sombras en tonos rosados y el nuevo perfume “Star Confidence”, concebido para estimular las emociones. La colección ya se encuentra disponible en Sephora y en la web de la marca.

El vídeo promocional muestra a Dion bailando y cantando junto a Charlotte Tilbury bajo una bola de espejos, en un ambiente festivo que la artista describió como “más parecido a una fiesta que a un rodaje”. La complicidad entre ambas es fruto de años de colaboración, especialmente durante la estancia de la cantante en Las Vegas, lo que ha convertido su alianza actual en un “destino escrito en las estrellas”, según la propia diva.

Un regreso lleno de símbolos

El anuncio refuerza la imagen pública de Céline Dion tras los problemas de salud que reveló en 2022, cuando hizo público que padece una enfermedad neurológica rara. Su retorno a la vida mediática, marcado por su aparición en los Juegos Olímpicos de París y su participación en el desfile aniversario de Elie Saab, se completa ahora con esta nueva faceta como embajadora de una firma internacional.

La colaboración con Charlotte Tilbury intensifica la narrativa de resiliencia y confianza que Dion ha transmitido en los últimos años, transformando su figura en un ejemplo de vitalidad y superación. A sus 57 años, la voz de My Heart Will Go On no solo celebra la moda y la belleza, sino también la capacidad de reinventarse en cada etapa de su carrera.