Alejandra Silva desvela el secreto de su relación con Richard Gere: "Por eso estamos juntos a día de hoy"

Richard Gere y Alejandra Silva conforman una de las parejas más consolidadas del panorama internacional. Afincados en España desde 2024, país natal de la publicista, el matrimonio se ha convertido en uno de los más solicitados en nuestro país. En esta última ocasión, Gere y Silva asistieron a la cena benéfica por el X aniversario de Open Arms que celebró anoche en Llotja del Mar de Barcelona, evento en el que tuvieron un papel protagonista.

El secreto de su relación con Richard Gere

Durante la velada, Alejandra Silva se sinceró sobre el secreto de su relación con Richard Gere, la persona con la que comparte su vida desde más de 10 años. Tal y como confesó la gallega, "más que nuestro amor flechado a primera vista, luego fue nuestras causas humanitarias y donde está nuestro corazón. La causa del sinogarismo era mi causa y el la adoptó. Por eso nos llevamos tan bien y por eso estamos juntos a día de hoy, nos enriquece mucho".

Además, Alejandra desmintió la última información sobre el matrimonio. Según publicó la revista "Semana", la pareja se había comprado una mansión de más de 10 millones de euros en Galicia, tierra natal de la publicista. "¿Qué Casa de Galicia? Por favor contactadme, os voy a dar mi e-mail y yo estaría encantada. Porque Galicia también está en mi corazón, soy gallega, y al final sí que me quiero retirar en Galicia, en Galicia como en ningún sitio, vamos", reveló Silva, explicando que, de momento, no se han comprado ninguna casa.

Su vida en Madrid

Richard Gere y Alejandra Silvia viven en una vivienda en la exclusiva urbanización de La Moreleja de Madrid junto a sus hijos. La familia abandonó EEUU una temporada aunque, tal y como explicó el actor, volverán dentro de unos años. "Mi mujer es española y ella me dio unos siete años aquí. Vamos a pasar algunos años en Madrid. Se lo debo a mi mujer", desveló en una entrevista Gere.

Toda la familia está encanta con su nueva vida en España. "Mi esposa creció en una familia española muy grande, es como una gran familia italiana, una gran familia española, y su abuela era como un tipo de 'pegamento' que lo mantenía todo unido, y la abuela falleció, eso fue hace de un año y medio... dos años, entonces puedo ver a mi esposa ahora transformándose en la nueva abuela de esa extensa familia, ella ya lo está planeando, ya sabes... 35 personas para los almuerzos del domingo", reveló Gere en una entrevista sobre su familia española. pero mi mujer es española y ella me dio unos siete años aquí. Vamos a pasar algunos años en Madrid. Se lo debo a mi mujer", reveló el artista sobre sus nuevas tradiciones.