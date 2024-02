Eva Mendes se inspira en sus hijas para su debut como escritora

Eva Mendes da el salto a la literatura infantil. La actriz y diseñadora cubanoamericana publica "Desi, mami y las preocupaciones que no terminan", un libro en el que se ha inspirado en sus propias vivencias como madre de Esmeralda (9) y Amada (7), fruto de su relación con el también actor Ryan Gosling. "Es una carta de amor para mis hijas y para los tuyos", revela Mendes a la revista People en su edición española. "Estoy muy emocionada de compartir esta historia personal con vosotros, y estoy especialmente emocionada de que estará disponible en inglés y en español", asegura la actriz.

"Mi último proyecto es un verdadero trabajo de amor. Ser la mami de mis dos niñas me ha inspirado a escribir mi primer libro ilustrado. En este libro, Desi y Mami tratan de lidiar con esos pensamientos aterradores que pueden apoderarse (especialmente por la noche) y dominar nuestra mente. Ya sea el monstruo debajo de su cama o el monstruo en su cabeza, juntos tratan de navegar otra noche de preocupaciones interminables", destaca.

El libro seguirá a una joven que tiene miedo de los monstruos debajo de su cama y los supera siempre con la ayuda de su madre. Juntas logran espantar los monstruos que viven debajo de la cama o dentro del armario. Una lucha madre e hija para batallar con el sueño.

"Está inspirado en nuestros [sucesos] nocturnos con mis hijas, Desi y Mami aprenden unas de otras a enfrentar sus monstruos, ya sea debajo de la cama o en la cabeza", relata la autora sobre las protagonistas de su libro, ilustrado por Abbey Bryant y publicado por Macmillan Children's Publishing Group.

Mendes y Gosling son padres de dos niñas y compaginan sus compromisos profesionales con su vida familiar. Ella desarrollando más su faceta de diseñadora de moda y él cosechando éxitos como su reciente interpretación de Ken, en la película "Barbie", por la que ha sido nominado a un Oscar.

Eva Mendes y Ryan Gosling dan la bienvenida a su segunda hija

Mendes y Gosling, que forman una de las parejas más solidas de Hollywood, han llevado al extremo su máxima de discreción absoluta, hasta el punto de no acudir ni siquiera juntos a las entregas de premios. Ryan Gosling lo recordó en su discurso de agradecimiento al recoger el Globo de Oro por "La la land": "Mientras yo estaba en esa película cantando, bailando y tocando el piano, mi pareja cuidaba de nuestra hija mientras estaba embarazada de nuestra segunda niña y ayudando a su hermano en una batalla contra el cáncer. Si no fuera por ella, ciertamente otra persona estaría aquí. Gracias, cariño", le dedicó a Eva Mendes. Ambos se conocieron en el rodaje de "The Place Beyond the Pines" (2012), donde precisamente interpretaron a una familia