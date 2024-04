El hijo de género fluido de Ben Affleck y Jennifer Garner se cambia el nombre

Ben Affleck y undefined han querido, tras su separación, mantener un trato de lo más cordial. Aunque como matrimonio no pudieron continuar transitando el mismo camino, sí que están dispuestos a esforzarse al máximo para formar el mejor equipo por el bien de sus hijos en común. Y es que su papel como padres es el más importante que desean desempeñar, volcándose en todo lo posible en que sus tres vástagos sean felices. Algo que acaban de demostrar una vez más durante el funeral del padre de la actriz, William John Garner, donde el mediano de sus tres hijos ha llamado poderosamente la atención de muchos.

Fin Affleck en el funeral de su abuelo Facebook

Aunque el último adiós del que fuese suegro de Ben Affleck tenía un marcado carácter íntimo y familiar, no han dudado en permitir que todos puedan asistir a él. Al menos sí de manera virtual, colocando cámaras durante la misa funeral para retransmitir en directo vía Facebook el acto religioso en memoria de William. Pero más allá de las muestras de dolor y los instantes más emotivos que han cautivado a muchos, hay un detalle que no ha pasado desapercibido. Se trata del instante en el que el segundo hijo del matrimonio tomaba la palabra para leer una preciosa carta que había redactado para decir adiós a su querido abuelo.

Fue en ese instante cuando el hijo mediano de Ben Affleck y Jennifer Garner sorprendió a muchos, especialmente a los que seguían la ceremonia de manera virtual. Tal y como ha destacado el diario británico ‘Daily Mail’, el joven de 15 años ha decidido cambiarse el nombre, además de dejar de identificarse con el sexo femenino que desde siempre se le había atribuido. Una noticia que se venía comentando en la prensa internacional en los últimos meses y que ahora se ha confirmado, al dejar claro que la que fuese Seraphina Rose ya no se identifica con ningún género y pasa a desear llamarse bajo el nombre de Fin en su nueva etapa como no binario. De hecho, al tomar la palabra en la iglesia United Methodist de Charleston se presentó oficialmente: “Hola, mi nombre es Fin Affleck”.

Con ello, Fin Affleck, ataviado con un traje de chaqueta de riguroso negro, su correspondiente corbata negra y el pelo rapado al cero, se proponía a leer la carta escrita a su abuelo. Prefiere no ser enmarcado en ningún género y declararse no binario, algo en lo que le están apoyando incondicionalmente sus padres, Ben Affleck y Jennifer Garner, dejando que sean sus hijos quienes definan no solo su propia sexualidad, sino también su identidad de género. Una decisión que ha sido muy aplaudida por el colectivo LGTBIQ+ de todo el mundo, por ofrecer una imagen de normalidad donde otros aún ven ciertas reticencias de tiempos pasados que poco a poco van quedando atrás.