Jennifer López publica fotos inéditas de su boda con Ben Affleck y causa furor

Jennifer López y Ben Affleck siguen adelante con su sonado matrimonio, el triunfo del amor mismo a pesar de las dificultades que la vida te coloca en el camino. La pareja ha celebrado este mismo lunes 21 de agosto su primer aniversario de boda. Seguramente, conociendo lo románticos que son y su intención de mantener siempre viva la llama de la pasión, que habrán organizado un plan idílico para esta señalada fecha en su calendario. Sin embargo, también han querido festejar esta importante jornada con sus seguidores, esos que están siendo testigos a diario de cómo se profesan amor y cómo su ejemplo demuestra que si uno quiere, el resto va fluyendo.

Los tres vestidos de novia de Jennifer Lopez en su segunda boda. @jlobeauty

Lo han hecho con la publicación de fotos inéditas de su boda. Imágenes que aún no habían visto la luz y que sus seguidores han acogido con especial ilusión. Nuevas instantáneas que demuestran lo mágico que fue su enlace y lo enamorados que fueron al altar con sus seres queridos como testigos de excepción de su gran paso. Un trocito de su historia personal que ahora también pertenece a sus fans, que están muy agradecidos con este gesto de complicidad.

Jennifer López lució en su boda tres diseños distintos de novia de la firma Ralph Lauren. Meros detalles que se quedan opacados por la preciosa conexión que se muestra entre los protagonistas. Aunque todas las miradas estaban puestas en ellos, la verdad es que parece que nadie podría interrumpir los dos nuevos instantes que la cantante y el actor han compartido con su horda de fieles. “Hoy hace un año…”, escribía ella junto a un emoticono de un corazón para evidenciar qué sentimiento le embarga cuando revisa su álbum nupcial. “Querido Ben, sentada aquí sola, mirando mi anillo, me siento abrumada. Me hace querer cantar. Cómo terminamos aquí sin un rebobinado. Oh, Dios mío, esta es mi vida”, se maravilla la artista, que aún no se cree su suerte.

En una de las imágenes que ha enamorado a sus seguidores, Ben Affleck lleva en brazos a su amada. No solo están complementados en cuestiones de estilo, pues ambos fueron al altar vestidos de blanco, sino también lucen la misma sonrisa de felicidad. Esa que no se puede disimular. Jennifer López luce en esta imagen su primer vestido de novia, con espalda al aire, cuello alto y mangas casquillo con volantes. Un acierto rotundo. Lo mismo que el vestido que lleva en su segunda imagen, que en realidad fue el tercer look elegido para la noche, ese con el que se funde en un sincero beso con el hombre al que ha jurado amor eterno, como ya pretendía hacer 20 años antes, pero que el destino les reprogramó. Ahora ya son marido y mujer y parece que, un año después, siguen igualmente de enamorados.