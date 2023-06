John Legend y Chrissy Teigen anuncian que han sido padres por gestación subrogada

Chrissy Teigen y John Legend han vuelto a ser padres. La pareja ha dado la bienvenida a un nuevo bebé, nacido por gestación subrogada, cinco meses después del nacimiento de su última hija, Esti.

Teigen hizo el anuncio sorpresa a través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram este miércoles: "Pocos minutos antes de la medianoche del 19 de junio, pude presenciar a la mujer más hermosa, mi amiga, nuestra madre de alquiler, dar a luz en medio de un poco de caos, pero con fuerza y pura alegría y amor". Legend también compartió un mensaje en su perfil social, celebrando el nacimiento de "su nuevo amor".

Teigen publicó fotos del bebé y relató la historia de su nacimiento, además de hacer referencia a la alegría de su familia por la llegada de Esti mientras continúa sanando la experiencia que tuvo de perder un bebé en 2020. "Desde que tengo memoria, siempre he querido tener cuatro hijos", comienza la publicación de Teigen. Luego reveló que "después de perder a Jack, no pensé que sería capaz de gestar más bebés. Durante ese tiempo... un recuerdo claro es estar rodeada de personas que querían asegurarse de que no pasara por ese dolor y pérdida de nuevo".

La cantante afirma que en 2021 comenzaron el "viaje" para ampliar la familia a través de un vientre de alquiler, para lo que contactaron con una agencia para preguntar sobre "tal vez tener dos vientres de alquiler en tándem, para que cada uno nos traiga un niño o una niña sana. Algo así como gemelos". "En algún momento, al principio de nuestro viaje de gestación subrogada, salí de una sesión de terapia, bajé las escaleras y le dije a John: 'Quiero intentar gestar una vez más'. Si no funciona, estaremos bien. Ya hemos visto lo peor", explicó. Y continuó: "Le prometí que estaría bien pasara lo que pasara. Recuerdo que dije que no podía seguir preguntándome toda la vida si debería haberlo intentado de nuevo".

Fue entonces cuando la pareja se sometió a un tratamiento de fecundación in vitro: "El mismo proceso que nos dio a nuestros hermosos Luna y Miles", y que les trajo en enero a la hasta hace unos días, pequeña de la familia, Esti. Además aseguran que cuando conocieron a la madre de alquiler sintieron que "era la pareja perfecta para nosotros desde el momento en que hablamos con ella". "Mientras nos acercábamos a la zona segura de mi propio embarazo, nos alegramos mucho al saber que Alexandra había quedado embarazada de un niño. Nuestro pequeño", afirmó.

El nuevo miembro de la familia de Legend y Teigen se une a sus hermanos Luna, de 7 años; Miles, de 5, y Esti, de 6 meses. Teigen escribió un ensayo en 2020 sobre su experiencia al perder a su hijo Jack.