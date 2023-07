Muere el nieto de Robert De Niro con solo 19 años

Momentos muy duros para la familia de Robert De Niro. Uno de sus nietos, el hijo de Drena De Niro, acaba de fallecer con solo 19 años, tal y como la propia madre ha confirmado en sus redes sociales a través de un texto desgarrador.

“Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de lo que puedo decir o describir desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo. Desearía estar contigo. No sé cómo vivir sin ti, pero intentaré seguir y difundir el amor y la luz que me hiciste sentir al ser tu madre”, comienza diciendo la mayor de los siete hijos del célebre actor, a la que adoptó tras darse el “sí, quiero” con Diahnne Abbott, su primera esposa y madre de Drena.

“Fuiste tan amado y apreciado, y desearía que el amor pudiera haberse salvado. Lo siento mucho mi bebé, lo siento mucho. Descansa en paz en el paraíso eterno mi querido niño”, concluye la abatida madre.

Un momento muy duro para toda la familia que llega en medio de la celebración por el nacimiento del hijo pequeño de Robert De Niro. El actor acaba de ser padre a los 79 años junto a Tiffany Chen, tal y como él mismo reveló en una entrevista en “ET Canada”.

Además del joven fallecido, Robert De Niro tiene otros tres nietos.