El diario de Amilibia: Creer en lo que no se ve

Ahora Nostradamus nos da a elegir entre palmar en una gran pandemia o en una guerra nuclear. Los profetas nos anuncian apocalipsis varios, siempre a gusto del consumidor, que requieren la necesidad de volver a la fe, si es que por un casual la tiene usted un poco perdida.

Cuentan las lenguas viperinas que lo que más le duele al Apolo de la Moncloa en estos momentos (los dolores cambian cada día, casi cada hora) es que haya mucha gente que cree más a Víctor de Aldama, un delincuente, que a Él, todo un presidente de la España cañí. «¡Dios santo, esto debe ser también cosa de Isabel Díaz Ayuso!», le grita a Félix Bolaños. «O de Alberto Núñez Feijóo, Jefe, que anda confundiendo emociones con mociones», apunta el Tres en Uno. No tienen en cuenta que Aldama es un delincuente exótico, condecorado por la Guardia Civil y compañero de caza de la CIA y el FBI.

La fe, según san Agustín, es creer en lo que no se puede ver. También una genuina forma de amar. Todo ello le sienta al Apolo como un traje de Armani: la fe de sus fieles es creer en lo que no pueden ver y, de paso, no creer en lo que ven.

La cuestión no está en por qué creen más a Aldama que a Él, sino en por qué muchos creen aún en Él, algo tan difícil de interpretar como el Codix Seraphinianus o el manuscrito de Voynich.

Foto de Aldama con Sánchez

Quizá se trata de un caso de fe ciega, como la de quienes piensan que los impuestazos a la Banca y a las energéticas no los vamos a pagar nosotros.

O como la de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ha apoyado la reforma fiscal solo a cambio de las promesas del Apolo. Admirable. Ven en el Apolo a Papá Noel.