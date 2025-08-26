Mirna Carvajal, el gran amor de Manuel de la Calva: más de 50 años juntos y padres de 2 hijos

Manuel de la Calva, componente del Dúo Dinámico, ha muerto este martes 26 de agosto a los 88 años por una fibrosis pulmonar, 24 horas después de ingresar en el hospital Anderson de Madrid. Ha sido Ramón Arcusa, su compañero artístico, el encargado de comunicar la triste noticia a través de un comunicado en X desde la cuenta oficial del grupo musical.

"Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy. No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos", ha escrito Arcusa en redes.

Una familia unida

La vida de Manuel de la Calva ha estado marcada por la música y Mirna Carvajal, la mujer de su vida. El artista y su mujer han estado juntos más de 53 años y son padres de dos hijos. Carvajal, además de esposa, ha sido compañera y confidente.

Fallece Manuel de la Calva, componente del 'Dúo Dinámico' David Oller Europa Press

La pareja se conoció en abril de 1968 y se casó el 23 de septiembre de 1972. A diferencia que Arcusa, que se instaló a vivir en Miami, Manolo se quedó en España, algo decisión que fortaleció a la pareja. "El respeto mutuo y saber mantener la parcela de independencia del otro. Manolo es una persona tranquila y nunca ha tenido ese perfil de artista endiosado. Cuando llegaba a casa y cerraba la puerta, la profesión quedaba fuera. Yo en los veranos me repartía: pasaba un tiempo con él de gira y otro con los niños", confesó Mirna en una entrevista en "Vanitatis" sobre su relación con Manolo.

Juntos superaron el cáncer de colon del artista, diagnosticado en 2007. "Hemos pasado cosas buenas y regulares. Ratos raros, pero nunca nada que no se pudiera solucionar en el día. Lo hemos tenido claro los dos y gracias a Dios llegamos al final del camino juntos, de la mano y llevándonos estupendamente", declaró Mirna en el anterior medio citado. Ambos conformaban un matrimonio sólido a prueba de bombas y han estado juntos hasta el final.

Padre de dos hijos

Manuel de la Calva y Mirna Carvajal fueron padres de dos hijos: Vicky, joyera de profesión, y Daniel, ilustrador. Juntos, lanzaron un proyecto solidario durante la pandemia. Se trataba de la pulsera "Resistiré", canción del Dúo Dinámico que se convirtió en himno contra el covid, y todos los beneficios fueron destinados a Cáritas.