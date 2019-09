El albacea de Camilo Sesto que incomoda a su hijo

Faltan pocos días para que se conozcan las últimas voluntades del malogrado cantante de Alcoy y la controversia está más que asegurada después de que se conozca que en su testamento, Camilo Sesto ha nombrado albacea al enemigo número 1 de su hijo Camilín y su madre, Lourdes Ornelas: Cristóbal Huete. Aunque ya se ha filtrado el contenido de las últimas voluntades del cantante, no será hasta finales de mes cuando su único hijo tenga acceso al documento que le permitirá conocer el patrimonio que poseía su padre en el momento de redactarlo y qué disposiciones dejó para repartir y administrar la herencia.

¿Qué es la apertura del testamento?

Según dicta la ley, lo que se conoce como la apertura del testamento, se produce el día en que sus previsibles herederos conocen las decisiones tomadas por el testador sobre el reparto de sus bienes. Este acto debe producirse pasados quince días hábiles desde su óbito, en aquellos casos, en los que los herederos no hayan tenido acceso a la copia del testamento, pues no obrara en su poder.

Existen dos tipos de testamento: el cerrado y el abierto notarial. Es de suponer que Camilo Sesto recurrió al segundo que es en el que el notario conoce su última voluntad y el más habitual. En ese supuesto, el testador puede acudir a la notaría a testar acompañado o no, Si lo hace acompañado, como parece que así fue, el Notario deberá asegurarse que quién le acompaña no influya negativamente en su voluntad. Una vez redactado el testamento, el Notario hace una lectura al testador el día del otorgamiento. Lo normal es que el interesado solicite una copia simple y que la guarde. Aunque, en ocasiones, el testador no hace copia para evitar lecturas indeseadas. Una vez fallecido el testador, sus herederos legítimos, pueden o no saber dónde está esa copia y conocer o no, su contenido. Si no lo conocieran para obtener copia del mismo es necesario el certificado de defunción y la certificación del Registro General de Actos de última Voluntad. Con estos certificados se acude a la notaría dónde se entrega la copia al interesado. No es necesaria la presencia del notario ni de testigos.

Según hemos podido saber por la información publicada en la revista Semana y firmada por el periodista Antonio Montero, Camilo Sesto acudió a una notaria de Madrid a mediados de febrero de 2018, acompañado de su administrador, para redactar sus últimas voluntades. En ellas, según esta información, el finado nombra heredero universal a su único hijo y albacea a su acompañante, su controvertido administrador, Cristóbal Huete. Una información que ha sido recibida con desagrado por parte de Camilín y sobre todo, de su madre, la mexicana Lourdes Ornellas.

Camilín y su madre no van poner las cosas fáciles a Cristobal Huete como albacea

Y es que, según denunció públicamente Lourdes Ornellas, la supuesta influencia que ejercía Cristobal Huete sobre el padre de su hijo podría perjudicar a su heredero universal, Camilín Blanes Ornellas. En ese sentido, su papel podría ser clave y ni la madre ni el hijo están dispuestos a que siga manejando el legado de Camilo Sesto. Para demostrar su oposición a este nombramiento, los abogados de Camilo Jr. han dado un primer golpe de efecto: impedir que las cenizas de Camilo Sesto viajen a su localidad natal, dónde el Ayuntamiento de Alcoy tenía previsto un homenaje el pasado 23 de septiembre que fue suspendido por su heredero. De este modo han dejado claro a Cristóbal Huete que no va a tener fácil su papel de albacea, máxime cuando el administrador ha anunciado medidas legales contra Lourdes por insinuar que trató de obligar a su hijo a firmar unos documentos que no le beneficiaban.

En su testamento vital, Camilo Sesto especificaba lo que quería que se hiciera con su cuerpo una vez falleciera: ser incinerado. Según afirma el mencionado periodista, en principio el cantante no pretendía ser velado, pero Cristóbal sugirió una segunda opción, que fue la que se eligió: instalar una capilla ardiente en la sede madrileña de la SGAE para que sus admiradores pudieran despedirse de él. Lo que no quedó por escrito fue que se haría con sus cenizas y esta ha sido la causa del primer encontronazo entre el albacea y Camilín. Mientras el primero, custodio de las cenizas, asegura que era voluntad del cantante que le fuera realizado un homenaje en Alcoy, su lugar de nacimiento, dónde deberían ser trasladadas las cenizas, los abogados de su hijo, decidieron posponerlo hasta después de la lectura del testamento.

¿Cuáles son las funciones del albacea, una vez que sólo hay un heredero universal?

Existen dos tipos de albaceas: el universal y el particular. Será universal si así se expresa en el estamento o se deduce de la voluntad del testador al conferirle facultades plenas para ultimar la sucesión. En otro caso, estaríamos ante el albacea particular, facultado sólo para realizar las atribuciones conferidas por el testador en el testamento. Si en el testamento no se hubieran expresado sus funciones, la ley determina que éstas consisten entre otras en satisfacer los legados que consistan en metálico y tomar las precauciones necesarias para la conservación y custodia de los bienes, con intervención de los herederos presentes.

En lo relativo a los bienes en metálico se aventuran problemas tras el testimonio de Angel Martín, quién aseguró que el cantante tendría en una de sus viviendas, maletines llenos de dólares. Informaciones que el administrador ha negado públicamente. También resultará complicado el entendimiento entre el albacea y el heredero universal de Camilo, ya que convergen en el dos funciones: velar por los intereses del finado como albacea y su trabajo como administrador de Camilo, con acceso a sus cuentas corrientes y amplios poderes en la administración de sus sociedades en activo.

De momento y hasta que el heredero universal pueda acceder a la copia del testamento, el día 27 o 30 de septiembre, no conoceremos la reacción de Camilín y su madre. Pero podemos asegurarles que en contra de lo augurado para tal fecha por Huete, Camilín no está tranquilo.