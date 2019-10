El vídeo viral en el que el príncipe Harry increpa a un periodista

Los duques de Sussex pusieron el miércoles punto y final al viaje de diez días por Suráfrica. El matrimonio, en medio de la polémica por la demanda interpuesta a “The Mail on Sunday” por la publicación de una carta privada de la ex actriz, vuelve a estar en boca de todos al hacerse viral un vídeo en el que el príncipe se encara a un periodista. Rhiannon Mills, de Sky New se dirigió a Harry cuando subía al coche a la salida de un centro de salud. «De esta breve conversación, ¿qué esperas lograr de ella?», le dijo. «”¿Qué? Pregúntales», respondió Harry. «¿Es importante que vengas a hablar con ellos?», a lo que el Príncipe cambió el gesto y dijo visiblemente molesto: «Rhiannon, no te comportes así».