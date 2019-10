Elton John: "Podría estar fiambre"

El artista británico ha revelado que sufrió cáncer de próstata, hace dos años, y que tuvo complicaciones con una infección que le tuvo " a 24 horas de morir". A los pocos meses, y durante su gira por Suramérica, Elton John tuvo que ser ingresado de urgencia en el hospital británico Rey Eduardo VII de Londres al sufrir fuertes temblores "sintiéndome peor que nunca en mi vida", como relata el propio protagonista en sus últimas memorias "Me", que el Daily Mail está prepublicando. «Mi último recuerdo es que hiperventilaba mientras intentaban encontrar una vena para ponerme una inyección. Eran las dos y media de la tarde, estaba en una mesa de quirófano, con drenaje de líquido linfático del diafragma», dice al recordar su traslado al hospital The London Clinic. «Durante dos días estuve en cuidados intensivos. Cuando volví en mí, me dijeron que había contraído una grave infección en Suramérica y que me estaban tratando con enormes dosis intravenosas de antibióticos. Pero la fiebre volvió. Tomaron una muestra de la infección y resultó ser más grave de lo que al principio creían. Me hicieron resonancias magnéticas y Dios sabe qué más pruebas. Los doctores le dijeron a mi marido que, que estuve a 24 horas de la muerte. Si la gira hubiera durado un día más, estaría fiambre", confiesa.